Российский пенсионер погиб под колёсами собственного внедорожника

В Кстовском районе Нижегородской области 74-летнего мужчину задавил его же внедорожник. Об этом сообщает портал "Открытый Нижний" со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.

Водитель вышел из машины и очевидно не поставил её на стояночный тормоз. В итоге Mitsubishi L200 наехал на хозяина. Примечательно, что погибший имел опыт вождения более 40 лет. Пенсионер скончался на месте.