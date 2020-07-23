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Российский пенсионер погиб под колёсами собственного внедорожника

Мужчина проигнорировал элементарные правила, хоть у него и был огромный опыт вождения.

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Фото © Pixabay

В Кстовском районе Нижегородской области 74-летнего мужчину задавил его же внедорожник. Об этом сообщает портал "Открытый Нижний" со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.

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Инцидент произошёл 1 июля недалеко от съезда на Дмитровское шоссе.

Водитель вышел из машины и очевидно не поставил её на стояночный тормоз. В итоге Mitsubishi L200 наехал на хозяина. Примечательно, что погибший имел опыт вождения более 40 лет. Пенсионер скончался на месте.

Ранее Лайф сообщал, что в Башкирии машина скатилась с холма на отдыхающих людей. В результате ДТП пострадало несколько человек.

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