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В Петербурге случайные прохожие поймали таксиста, подозреваемого в изнасиловании девушки — видео

При обыске у него нашли наркотики.

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Видео © VK / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

В Санкт-Петербурге группа случайных прохожих задержала таксиста, подозреваемого в изнасиловании девушки. Видеозапись инцидента опубликована в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" во "ВКонтакте".

Несколько молодых людей увидели рыдающую навзрыд девушку и спросили у неё, что случилось. Пострадавшая рассказала, что её изнасиловал таксист. По счастливой случайности мужчина проезжал рядом. Его попытались остановить, но, испугавшись, водитель рванул в ближайший лес.

Очевидцы вместе с полицейскими искали его по всему району и спустя некоторое время нашли в другом автомобиле вместе со своим другом. Таксиста задержали, в ходе обыска у него также обнаружили наркотики.

Ранее в Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в изнасиловании двух школьниц.

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