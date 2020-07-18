В Петербурге случайные прохожие поймали таксиста, подозреваемого в изнасиловании девушки — видео

В Санкт-Петербурге группа случайных прохожих задержала таксиста, подозреваемого в изнасиловании девушки. Видеозапись инцидента опубликована в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" во "ВКонтакте".

Несколько молодых людей увидели рыдающую навзрыд девушку и спросили у неё, что случилось. Пострадавшая рассказала, что её изнасиловал таксист. По счастливой случайности мужчина проезжал рядом. Его попытались остановить, но, испугавшись, водитель рванул в ближайший лес.

Очевидцы вместе с полицейскими искали его по всему району и спустя некоторое время нашли в другом автомобиле вместе со своим другом. Таксиста задержали, в ходе обыска у него также обнаружили наркотики.