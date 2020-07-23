СМИ сообщили о массовой утечке данных пользователей "Авито" и "Юлы"

В Интернете появились большие базы данных на пользователей сервисов для размещения объявлений "Авито" и "Юла". Об этом сегодня сообщил "Коммерсант".

Отмечается, что базы размещены на одном из хакерских форумов. Они включают данные около 600 тысяч пользователей. Ячейки содержат в том числе адреса и номера телефонов, категории товаров, которые они выставляли на продажу.

В администрации "Авито" и "Юлы" уже прокомментировали эти сообщения. Там заявили, что появившиеся базы могут содержать только публичные данные пользователей.

— Ни паролей (или их хешей), ни e-mail, ни какой-либо другой закрытой информации мы не обнаружили. Таким образом, база полностью состоит из публичной информации, которая доступна у нас на сайте и может быть собрана парсингом. Ни о какой утечке данных речи и не идёт, — приводит РИА "Новости" комментарий пресс-службы "Авито".

В "Юле" также отметили, что в опубликованных файлах "есть лишь информация, которую любой мог получить напрямую с сайта, либо спарсив (скопировав с помощью скриптов) объявления".