Почему флагманы Samsung нельзя покупать на "Авито"? Вы получите мёртвый смартфон и лишитесь денег

Обнаружена новая схема мошенничества. При продаже смартфона на "Авито" и других торговых площадках вам могут продать смартфон, взятый в лизинг. Жертвами мошенников стали уже шесть россиян. Лайф разбирался, что это за схема.

В России обнаружена новая схема обмана, по которой россиянам продают смартфоны, находящиеся в лизинге, под видом купленных. Через некоторое время эти устройства блокируются, и обманутый покупатель остаётся и без денег, и без смартфона.

Мошенники используют лизинговую программу Samsung Upgrade. По ней клиент может арендовать смартфон на год, получив его на руки без оплаты полной стоимости.

Что за лизинговые программы?

Это программы пользования смартфоном в течение года с возвратом после или доплатой до полной стоимости устройства. По ним уже можно взять Samsung или iPhone.

Смартфон Samsung Galaxy S20 стоит 69 990 рублей (или 5833 рубля в месяц в течение года). По программе Samsung Upgrade за эту же модель пользователь заплатит 33 595 рублей за год (или 3549 рублей в месяц), то есть более чем в два раза меньше. Остаточная стоимость — 36 395 рублей. Далее у клиента выбор — сдать аппарат обратно и получить следующее поколение или же выкупить его.

Схема обмана

Как смартфоны, взятые в лизинг, продаются ничего не подозревающим людям, рассказал РИА "Новости" директор по маркетингу компании Forward Leasing Василий Пителинский.

По его словам, схема проворачивается в два этапа.

1) Оформляют программу Samsung Upgrade на подставных лиц.

2) После получения гаджетов перепродают их ничего не подозревающим покупателям на торговых площадках — "Авито", рынках или в соцсетях.

Программа Samsung Upgrade не предусматривает первого взноса, поэтому смартфон в момент перепродажи работает нормально. Блокируется он спустя время из-за задолженности перед лизинговой компанией, поэтому можно успеть впарить его доверчивому покупателю.

Как не попасться на обман?

Samsung не ответила на запрос Лайфа о том, известно ли ей о схеме мошенничества, как поступить тем, кто перекупил арендованный смартфон, сам того не зная, и как определить, участвует ли смартфон в программе лизинга или нет.

Мы разобрались в ситуации и представляем вам сводку правил, как не стать жертвой мошенников при покупке смартфона в Интернете.

Смотрите на цены в магазинах. Зачем продавать новый смартфон вдвое дешевле?

Сам факт перепродажи смартфона, вышедшего несколько месяцев назад, должен насторожить. Устройство можно сдать в течение 14 дней после покупки, зачем оставлять его себе и выставлять на "Авито", где водятся массы доставших покупателей и желающих поторговаться?

Впрочем, в единичных случаях такое решение оправданно. Но тогда устройство без серьёзных дефектов должно стоить так же, как из магазина, максимум на 20% дешевле.

Ориентируйтесь на стоимость устройств на "Яндекс.Маркете" и в официальных магазинах. В первом случае устройства завозят из-за границы. Продавец не платит за них налог, поэтому ему достаточно выйти в плюс после покупки девайса — соответственно, и цена ниже.

Во втором случае цены на одну модель смартфона в разных магазинах одинаковые. Если и появляются скидки, то, как правило, во всех магазинах одновременно.

Теперь подумайте: зачем магазину продавать условный iPhone 11 за полцены? Продавец не окупит вложения — тогда зачем он этим занимается? Аномально низкая цена — скорее всего, мошенничество.

При покупке смартфона с рук попросите у продавца чек. К новому смартфону он должен прилагаться

Это лучший способ узнать, где, когда и за какую сумму было куплено устройство. Кроме того, по программе лизинга чек в принципе не выдаётся.

Возможно, в случае со смартфоном, которому год и более, он потерялся, и это нормально. Там нужно проверять порты, экран, динамик, камеру, аккумулятор.