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Ложа Брежнева в московском цирке оказалась пуленепробиваемой. Об этом никто не знал

Информации об установленной броне не было даже в официальных документах.

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Фото © Пресс-служба Большого Московского цирка

В Большом Московском цирке во время ремонтных работ строители обнаружили бронебойные пластины. Специалисты предположили, что они могли служить защитой для генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, так как располагались в его ложе.

В среду во время ремонтно-строительных работ на манеже Большого Московского цирка были найдены две пластины, которые, по предварительным данным, являются пуленепробиваемыми, — говорится в сообщении пресс-службы цирка.

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Следствие в настоящий момент изучает архивные документы.

Всего было найдено две пластины толщиной семь миллиметров каждая. Причём в официальной документации никакой информации о них нет. Кроме того, никто из сотрудников учреждения до сих пор не знал об их наличии в конструкции манежа. В пресс-службе также добавили, что при жизни Брежнев любил цирк и был в нём постоянным гостем.

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