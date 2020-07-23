Путин подписал указ о главном военно-морском параде в Петербурге

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении 26 июля в Санкт-Петербурге главного военно-морского парада. Документ опубликован в четверг на интернет-портале правовой информации.
На сайте Минобороны появился раздел, посвящённый главному военно-морскому парадуПользователи смогут ознакомиться с особенностями проведения парада в Санкт-Петербурге и Кронштадте и схемами построения кораблей.
— В ознаменование славных побед Военно-морского флота, внёсших значительный вклад в дело защиты Отечества, постановляю: провести 26 июля 2020 г., в День Военно-Морского Флота, в г. Санкт-Петербурге главный военно-морской парад, — гласит указ.
Ответственными за подготовку и проведение парада названы Минобороны и другие федеральные органы. Правительство Санкт-Петербурга должно оказать им содействие. Проводиться парад будет за счёт бюджета на 2020 год.
В Северной столице участие в параде примут 46 кораблей, в том числе фрегат "Адмирал Касатонов", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", подводные лодки, десантные, ракетные суда и катера. У Дворцового моста разместят воссозданный на исторической верфи первый российский линейный корабль — "Полтава". Ранее сообщалось, что глава государства сам планирует посетить это событие.