"Выеденного яйца не стоит". Вокалист "Пошлой Молли" ответил на обвинения в домогательствах

Вокалист "Пошлой Молли" Кирилл Бледный ответил 19-летней украинке, обвинившей его в домогательствах. Он уверен, что всё это ложь и клевета, и удивлён, что нашлись те, кто поверил словам девушки.

— Всё, в чём меня обвиняют, — это ложь. Эта максимально противоречивая история трёхлетней давности выеденного яйца не стоит, и я удивлён, что многие в неё поверили и приняли как факт, — написал музыкант на своей странице во "ВКонтакте".

Он добавил, что его сообщение не изменит мнения поклонников, однако для себя он хочет поставить точку в этой истории. Кирилл отметил, что уже давно обходит подобные "тусовки" стороной. Певец напомнил, что ни в коем случае не оправдывает насилие и считает эту тему крайне серьёзной, однако призвал разобраться, прежде чем кого-либо обвинять.

Представитель вокалиста "Пошлой Молли" Олег Юрьевич прокомментировал ситуацию Пятому каналу и заявил, что всё это "полная ложь и гнусная провокация". Он подчеркнул, что девушка никуда не обращалась и не писала заявления.

Сама "жертва" также ответила Кириллу на его видение ситуации в сториз в "Инстаграме". Она уверена, что детальное объяснение по пунктам доказывает виновность певца, и считает, что он также не привёл ни одного свидетельства своей невиновности.

Девушка призвала Бледного пройти детектор лжи и отметила, что надоели хейтеры, которые травят её в соцсетях. Сам музыкант попросил поклонников не писать ей гадости. В комментариях под записью в группе "Пошлая Молли" во "ВКонтакте" уже более тысячи комментариев с обсуждением ситуации. Большая часть поклонников поддержала артиста.