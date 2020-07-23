Всё дело в Марсе. Причину частых терактов на Украине нашли в небе

Планета Марс вошла в знак Овна, а в этот период всегда происходят вспышки агрессии и усиление военных действий. Так объяснил частые случаи минирования, взрывов и захватов заложников на Украине астролог Влад Росс.

— Планета Марс — это планета военных действий, сейчас идёт по обители своего знака зодиака, управляющей им же, — знака Овна. И входит в тесное соприкосновение с планетой фанатиков — Чёрной луной. То есть это только предвестник шизофрении, всяких сложных ситуаций, когда происходят взрывы, минирования, захваты заложников, — передаёт "Страна.ua" его слова.

Астролог полагает, что сложная ситуация продлится ещё месяц. Обстановка стабилизируется только к 20-м числам августа. Причём неспокойно будет во всём мире. Росс заявил, что в разных странах будут происходить перевороты и революции. Возможен даже "майдан" в Белоруссии, где якобы могут свергнуть действующего президента республики Александра Лукашенко.