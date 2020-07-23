"Я дурак, с психу". В Калининградской области живодёр выбросил собаку из окна, животное погибло

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Житель города Гусев Калининградской области выбросил собаку из окна, животное погибло. Сперва мужчина объяснил свой поступок тем, что разозлился, когда пёс стащил со стола еду, но после возбуждения уголовного дела поменял версию: теперь он утверждает, что собака выпала из окна случайно.

— Я пришёл домой немного выпивший, у меня сидела эта собака, я не ожидал. Пришёл, короче, домой, лёг спать. Она и сидела на краю этого окна. Просто я пришёл и слышу, собаки воют, меня разбудили. Толкнул окно я, я дурак, да, но с психу. Я же тоже человек, у каждого есть эмоции. Я не видел за шторкой, что собака сидела, просто толкнул рукой. Я слышу, там под окном все визжат, — пояснил Андрей Сазонов.

Местная жительница стала очевидцем происшествия и вызвала полицию. Прибывшим правоохранителям мужчина рассказал, что подобрал пса около месяца назад.

Семью Сазонова и его самого соседи характеризуют отрицательно. Они не раз звонили в полицию, поскольку мужчина часто буянит и любит выпить.

— Сколько раз полицию вызывали на него, они его заберут, полчаса подержат, а Витя, отец, говорит: "Что позвонила? Он сейчас домой придёт, его там не будут держать". Он вообще обращается со старыми людьми что зря, и матом может. Нехорошая семья, нехорошая, — пожаловалась соседка Андрея Нина.

В отношении Сазонова возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животными. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.