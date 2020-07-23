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Иранский пассажирский самолёт совершил экстренную посадку из-за израильского истребителя

По другим данным, истребители были американскими.

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Фото © Facebook / MoshTaba Gh

Иранский пассажирский лайнер совершил вынужденную посадку из-за приближения израильского истребителя на расстояние около 100 метров, несколько человек пострадали. Об этом сообщает государственная телерадиокомпания IRIB.

Самолёт летел из Тегерана в столицу Ливана Бейрут. По данным агентства Tasnim, борт принадлежит авиакомпании Mahan Air. При этом отмечается, что истребителей было два и они могли быть американскими.

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После касания с землёй воздушное судно закружило и развернуло на 180 градусов.

Версию о боевых самолётах США также подтверждает агенство Fars. В беседе с ним пилот лайнера рассказал, что об этом сообщили сами пилоты истребителей.

Ранее сообщалось, что истребитель F-16 разбился при посадке на базе ВВС США.

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