Иранский пассажирский самолёт совершил экстренную посадку из-за израильского истребителя

Иранский пассажирский лайнер совершил вынужденную посадку из-за приближения израильского истребителя на расстояние около 100 метров, несколько человек пострадали. Об этом сообщает государственная телерадиокомпания IRIB.
Самолёт летел из Тегерана в столицу Ливана Бейрут. По данным агентства Tasnim, борт принадлежит авиакомпании Mahan Air. При этом отмечается, что истребителей было два и они могли быть американскими.
В Колумбии совершил жёсткую посадку американский самолёт — видеоПосле касания с землёй воздушное судно закружило и развернуло на 180 градусов.
Версию о боевых самолётах США также подтверждает агенство Fars. В беседе с ним пилот лайнера рассказал, что об этом сообщили сами пилоты истребителей.
Ранее сообщалось, что истребитель F-16 разбился при посадке на базе ВВС США.