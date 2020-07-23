Генпрокуратура утвердила обвинение в хищении экс-губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву

Чем хвасталась в соцсетях дочка Ишаева, арестованного за хищение "всего" 5 млн Недавно страну потрясло очередное крупное задержание бывшего чиновника. На этот раз на мошенничестве попался Виктор Ишаев, экс-полпред президента на Дальнем Востоке и бывший министр развития региона. После этого телеграм-канал Mash со ссылкой на Следственный комитет России опубликовал список активов дочери Ишаева, и здесь точно есть на что посмотреть.