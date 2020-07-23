Генпрокуратура утвердила обвинение в хищении экс-губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева по уголовному делу о растрате средств "Роснефти". Заявление опубликовано на сайте ведомства.
По версии следствия, Ишаев является организатором преступной схемы, а генеральный директор представительства компании Геннадий Кондратов — исполнителем.
Чем хвасталась в соцсетях дочка Ишаева, арестованного за хищение "всего" 5 млнНедавно страну потрясло очередное крупное задержание бывшего чиновника. На этот раз на мошенничестве попался Виктор Ишаев, экс-полпред президента на Дальнем Востоке и бывший министр развития региона. После этого телеграм-канал Mash со ссылкой на Следственный комитет России опубликовал список активов дочери Ишаева, и здесь точно есть на что посмотреть.
Отмечается, что Ишаев организовал аренду нежилого помещения под офис по завышенной цене. Его подельник, в свою очередь, ввёл в заблуждение членов закупочной комиссии о стоимости арендной платы и лично подписал договор.
— С июля 2014 года по март 2019 года Кондратов перечислял на счет ООО "Бейс" арендную плату в завышенном размере, растратив вверенные ему денежные средства ПАО "НК "Роснефть" на сумму свыше 7,5 миллиона рублей, — заключили в Генпрокуратуре.
Напомним, Ишаева задержали в марте 2019 года и обвинили в хищении средств у "Роснефти", свою вину экс-губернатор не признаёт. Неделю назад Следственный комитет РФ завершил расследование дела.