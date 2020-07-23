В бой идут одни старики. Объявлена дата боя Роя Джонса и Майка Тайсона — видео

Бывший чемпион мира в тяжёлом весе 54-летний Майк Тайсон 12 сентября проведёт бой с экс-обладателем титулов в четырёх категориях 51-летним Роем Джонсом. Об этом спортсмены сообщили в своих соцсетях.

Поединок пройдёт в городе Карсон, штат Калифорния, и будет состоять из восьми раундов.

Тайсон впервые вышел на ринг ещё в 1985 году против Гектора Мерседеса. В тот год он провёл 15 боёв, завершив всё нокаутами. Благодаря этому он заработал прозвище Динамит. Первый чемпионский титул спортсмен завоевал уже в ноябре 1986-го — бой против Тревора Бербика стал для Тайсона 28-м. Первое поражение Железный Майк потерпел спустя десять поединков — в 1990 году уступил Бастеру Дугласу. Всего же за карьеру Тайсон уступил шесть раз, одержал 50 побед, а ещё два поединка были признаны несостоявшимися.

Джонс дебютировал в 1989 году и первые 17 поединков выиграл нокаутом. Первое поражение случилось только в 1997 году, когда из-за дисквалификации он уступил Монтеллу Гриффину. Формально Джонс, проведший 75 боёв и одержавший 66 побед, не завершил карьеру до сих пор. В своём последнем поединке, прошедшем в 2018 году, он победил Скотта Сигмона. Тайсон же последний официальный бой провёл в 2005 году, техническим нокаутом уступив Кевину Макбрайду.