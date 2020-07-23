Александр Емельяненко возвращается в клетку ММА! Чего ждать от боя с эпатажным Исмаиловым?

К сожалению для болельщиков, турнир АСА 107 пройдёт за закрытыми дверями и к просмотру будет доступен только по системе покупки платных телетрансляций (PPV) на сайте промоушена.

Итак, одиозный Александр Емельяненко (28-7-1) возвращается в клетку ММА после двухгодичного перерыва. Каким предстанет АЕ в октагоне, скажется ли на нём продолжительный простой? Судя по постам в соцсетях, представитель бойцовского клуба "Ахмат" находится в отличной физической форме и в прекрасном расположении духа. Впрочем, каждая подготовка Александра на территории Чечни выводит бойца на пик формы. Причин этому несколько:

Отсутствие отвлекающих от подготовки элементов.

Строгий запрет на употребление алкогольных напитков.

Предоставление всех необходимых условий для подготовки: спарринг-партнёры, питание, биологические добавки.

Ну и, конечно, большая мотивация от главы республики Рамзана Кадырова.

Не менее мотивационным для Емельяненко является страх проиграть прирождённому средневесу. Нельзя сказать, что фиаско в бою с дагестанцем станет настоящим позором, но всё же разница в габаритах и опыт АЕ не дают ему права на проигрыш в Сочи.

В этом аспекте Магомед Исмаилов (15-2-1) гораздо более раскрепощён, на него не давит груз ответственности, ему на самом деле нечего терять. В случае победы дагестанец станет настоящим героем, несомненно, лучшим бойцом России 2020 года. Это именно тот случай, когда поражение ровным счётом ничего не отнимет, а победа позволит сорвать куш! Но есть ли реальные шансы у Исмаилова?

Десять из десяти экспертов единственным шансом андердога из Махачкалы называют его навыки борьбы, бесконечные переводы в партер, контроль. Но это именно то, чего и ждёт от Магомеда его именитый соперник. Будет ли готов Емельяненко к борьбе противника? Тут и думать не надо — ответ очевиден! С другой стороны, нельзя сказать, что уровень дагестанца переоценён, но в поединке с базовым кикбоксером Владимиром Минеевым он использовать своё преимущество в этом аспекте так и не смог. А в боях с Артёмом Фроловым (и особенно с Вячеславом Василевским) ключевым фактором в победе махачкалинца стала ударная техника, а не тейкдауны…

Плюс уровень борьбы у Емельяненко всё же на порядок выше, чем у того же Минеева… Поэтому если говорить о действительно реальном шансе Исмаилова на победу, то кроется он не в переводах в партер, а скорее в лаки-панче — нокаутирующем ударе. Разговоры о том, что Магомеду будет сложно дотянуться до лица высокорослого соперника, на самом деле смешны. Вряд ли представитель бойцовского клуба "Горец" будет пытаться размазать лицо Емельяненко с места, без передвижений и взрывной работы ног… И нельзя ведь сказать, что нокаутировавший в 2011 году АЕ Магомед Маликов намного выше Исмаилова. Разница между ними около пяти-шести сантиметров.

Что касается шансов Александра, то тут всё очевидно. Бокс, бокс и ещё раз бокс. Если Магомед позволит по себе попасть в начальных раундах, всё будет кончено. Руки у АЕ быстрые, хлёсткие, тяжёлые. Застаиваться перед ним действительно нельзя, необходимо постоянно двигаться, заставлять его промахиваться и уставать… В какой-то степени предстоящий бой — это поединок по правилам бокса в четырёхунцевых перчатках. Выиграет тот, кто быстрее попадёт. И можно быть уверенным, Магомед Исмаилов не станет избегать размена с Емельяненко в стойке. Тем интереснее!

Из других событий ивента АСА 107 стоит выделить чечено-дагестанское противостояние в полусреднем весе между любимцем Кадырова Абубакаром Вагаевым и экс-бойцом Fight Nights Гаджимурадом Хирамагомедовым.

Этот бой обещает стать взрывом пиротехники! Оба бойца любят биться в стойке и обладают прекрасным техническим арсеналом. Дагестанский Чарадос в недавнем поединке спорно уступил одноклубнику и другу Вагаева — Беслану Ушукову — и более чем настроен расквитаться за досадное фиаско.