Рогозин сообщил о "сверхбыстром" следующем полёте на МКС и подколол американцев

— Сегодня я говорил с генеральным конструктором корпорации "Энергия", и мы договорились, что надо уже попытаться следующий пуск нашего экипажа провести не по четырёхвитковой схеме, а по двухвитковой вокруг Земли и состыковаться за 3 часа 20 минут примерно, — отметил Рогозин в эфире ютуб-канала "Соловьёв LIVE".