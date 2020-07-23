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Рогозин сообщил о "сверхбыстром" следующем полёте на МКС и подколол американцев

На стыковку при таком полёте уйдёт примерно 3 часа 20 минут.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Антон Кардашов

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что следующий экипаж, который отправится на Международную космическую станцию (МКС), может испытать сверхбыструю схему полёта.

Сегодня я говорил с генеральным конструктором корпорации "Энергия", и мы договорились, что надо уже попытаться следующий пуск нашего экипажа провести не по четырёхвитковой схеме, а по двухвитковой вокруг Земли и состыковаться за 3 часа 20 минут примерно, — отметил Рогозин в эфире ютуб-канала "Соловьёв LIVE".

Он добавил, что экипаж продолжает готовиться к полётам с помощью "Прогрессов".

"Прогресс МС-15" долетел до МКС за рекордное время

Процесс со станции контролировали Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.

Кроме того, Рогозин заявил, что подобные сроки полётов невозможны для новых американских кораблей.

Ранее глава "Роскосмоса" сравнил МКС с огромным конструктором Lego.

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