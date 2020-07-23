Рогозин сообщил о "сверхбыстром" следующем полёте на МКС и подколол американцев

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что следующий экипаж, который отправится на Международную космическую станцию (МКС), может испытать сверхбыструю схему полёта.
— Сегодня я говорил с генеральным конструктором корпорации "Энергия", и мы договорились, что надо уже попытаться следующий пуск нашего экипажа провести не по четырёхвитковой схеме, а по двухвитковой вокруг Земли и состыковаться за 3 часа 20 минут примерно, — отметил Рогозин в эфире ютуб-канала "Соловьёв LIVE".
Он добавил, что экипаж продолжает готовиться к полётам с помощью "Прогрессов".
"Прогресс МС-15" долетел до МКС за рекордное времяПроцесс со станции контролировали Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.
Кроме того, Рогозин заявил, что подобные сроки полётов невозможны для новых американских кораблей.
Ранее глава "Роскосмоса" сравнил МКС с огромным конструктором Lego.