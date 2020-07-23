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Зеленский потребовал расшифровать каждый пункт минских соглашений

По его словам, только тогда Украина поймёт, сможет ли она выполнить договор.

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Фото © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости полной расшифровки минских соглашений.

Мы хотим расшифровки каждого пункта "Минска". Тогда мы будем видеть, в состоянии ли мы выполнить это или не в состоянии, как мы это будем делать, кто будет ответственный, — приводятся слова Зеленского на сайте главы государства.

По его мнению, украинская сторона выполняет свою часть договорённостей, и весь мир это видит. Лидер Незалежной добавил, что другая сторона конфликта также должна продемонстрировать готовность их выполнять. Вместе с тем Зеленский отметил, что договорённость о прекращении огня с 27 июля является очень серьёзным шагом.

Кремль предупредил о последствиях при отказе Украины от минских соглашений

Киев не идёт на контакты с ДНР и ЛНР, но без этого положение дел не изменить.

В четверг украинский президент вместе с лидером Швейцарии Симонеттой Соммаругой осмотрел пешеходный мост около КПП станица Луганская.

Ранее в Кремле прокомментировали возможный выход Украины из минских соглашений.

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