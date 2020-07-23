Зеленский потребовал расшифровать каждый пункт минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости полной расшифровки минских соглашений.

— Мы хотим расшифровки каждого пункта "Минска". Тогда мы будем видеть, в состоянии ли мы выполнить это или не в состоянии, как мы это будем делать, кто будет ответственный, — приводятся слова Зеленского на сайте главы государства.

По его мнению, украинская сторона выполняет свою часть договорённостей, и весь мир это видит. Лидер Незалежной добавил, что другая сторона конфликта также должна продемонстрировать готовность их выполнять. Вместе с тем Зеленский отметил, что договорённость о прекращении огня с 27 июля является очень серьёзным шагом.

В четверг украинский президент вместе с лидером Швейцарии Симонеттой Соммаругой осмотрел пешеходный мост около КПП станица Луганская.