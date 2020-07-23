Помпео считает, что Китай повторяет ошибки СССР

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Штаты выиграют противостояние с Китаем, так как он повторяет ошибки СССР.

— У меня есть вера, потому что мы уже делали это раньше. Я верю, потому что Компартия Китая повторяет некоторые из тех же ошибок, которые совершил Советский Союз, — сказал Помпео во время выступления в президентской библиотеке Ричарда Никсона в Калифорнии.

Среди ошибок он назвал отчуждение потенциальных союзников, разрушение доверия внутри страны и за рубежом, а также отказ от прав собственности и предсказуемого верховенства права.

Главное отличие нынешней ситуации состоит в том, что Китай интегрирован в мировую экономику, но при этом зависит от Америки сильнее, чем США от КНР, считает госсекретарь.

Помпео также заявил, что главный принцип построения отношений с Китаем можно сравнить с манерой общения президента Рональда Рейгана с СССР: "Доверяй, но проверяй".

— Когда речь заходит о Коммунистической партии Китая, я говорю: "Не доверяй и проверяй", — уточнил госсекретарь.