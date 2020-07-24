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Регион
Опубликовано 23 июля 2020, 22:30

Помпео считает, что Китай повторяет ошибки СССР

В отношениях с Пекином Вашингтону нужно придерживаться принципа "не доверяй и проверяй", отметил дипломат.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Штаты выиграют противостояние с Китаем, так как он повторяет ошибки СССР.

Я верю, потому что мы уже делали это раньше. Потому что Компартия Китая повторяет некоторые ошибки, которые совершил Советский Союз, — сказал Помпео во время выступления в президентской библиотеке Ричарда Никсона в Калифорнии.

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В качестве примера он привёл отчуждение потенциальных союзников, разрушение доверия внутри страны и за рубежом, а также отказ от прав собственности и предсказуемого верховенства права.

Главное отличие нынешней ситуации состоит в том, что Китай интегрирован в мировую экономику, но при этом зависит от США сильнее, чем наоборот, считает госсекретарь.

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Помпео также заявил, что главный принцип построения отношений с Китаем можно сравнить с манерой общения президента Рональда Рейгана с СССР: "Доверяй, но проверяй".

Когда речь заходит о Коммунистической партии Китая, я говорю: "Не доверяй и проверяй", — уточнил госсекретарь.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о возможном закрытии консульств Китая на территории США.

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Фото © Pixabay

Артур Лапсаков
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