Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Помпео считает, что Китай повторяет ошибки СССР

Он также объяснил, на каком принципе теперь должны строиться отношения США с КНР.

121

Фото © Pixabay

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Штаты выиграют противостояние с Китаем, так как он повторяет ошибки СССР.

У меня есть вера, потому что мы уже делали это раньше. Я верю, потому что Компартия Китая повторяет некоторые из тех же ошибок, которые совершил Советский Союз, — сказал Помпео во время выступления в президентской библиотеке Ричарда Никсона в Калифорнии.

Помпео заявил о недопустимости "имперских" амбиций Китая

Он пообещал предоставить больше информации по вопросу в ближайшее время.

Среди ошибок он назвал отчуждение потенциальных союзников, разрушение доверия внутри страны и за рубежом, а также отказ от прав собственности и предсказуемого верховенства права.

Главное отличие нынешней ситуации состоит в том, что Китай интегрирован в мировую экономику, но при этом зависит от Америки сильнее, чем США от КНР, считает госсекретарь.

Спецслужбы США заподозрили Генконсульство КНР в содействии китайской разведке

Дипмиссия якобы помогала службе внедриться в нефтегазовую промышленность США.

Помпео также заявил, что главный принцип построения отношений с Китаем можно сравнить с манерой общения президента Рональда Рейгана с СССР: "Доверяй, но проверяй".

Когда речь заходит о Коммунистической партии Китая, я говорю: "Не доверяй и проверяй", — уточнил госсекретарь.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о возможном закрытии консульств Китая на территории США.

Выбор редакции

Loading...