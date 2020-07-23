Паника и крики. Появилось видео с борта иранского лайнера, чуть не столкнувшегося с истребителем

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В соцсетях появилось видео из салона иранского лайнера авиакомпании Mahan Air, который совершил экстренную посадку из-за приближения истребителя. Кадры опубликовал портал IribNews в "Телеграме".

На записи видно, что рядом с самолётом пролетает истребитель, затем слышны крики, воздушное судно начинает трясти — вероятно, из-за перегрузки во время экстренного снижения. После этого камера показывает одного из пассажиров, который сидит в кресле с окровавленным лицом. Другой мужчина лежит на полу, ему оказывают помощь.

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что после расследования инцидента будут приняты политические и правовые меры.

Он добавил, что постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи связался с генсеком организации Антониу Гутерришем и послом Швейцарии в Тегеране, представляющим интересы США. За любое происшествие, которое случится с самолётом по пути в Тегеран, ответственность будет возложена на Соединённые Штаты, отмечается на сайте иранского дипведомства.