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Паника и крики. Появилось видео с борта иранского лайнера, чуть не столкнувшегося с истребителем

В МИД Ирана заявили, что примут политические и правовые меры после расследования инцидента.

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Видео © Telegram / iribnews

В соцсетях появилось видео из салона иранского лайнера авиакомпании Mahan Air, который совершил экстренную посадку из-за приближения истребителя. Кадры опубликовал портал IribNews в "Телеграме".

На записи видно, что рядом с самолётом пролетает истребитель, затем слышны крики, воздушное судно начинает трясти — вероятно, из-за перегрузки во время экстренного снижения. После этого камера показывает одного из пассажиров, который сидит в кресле с окровавленным лицом. Другой мужчина лежит на полу, ему оказывают помощь.

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что после расследования инцидента будут приняты политические и правовые меры.

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После касания с землёй воздушное судно закружило и развернуло на 180 градусов.

Он добавил, что постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи связался с генсеком организации Антониу Гутерришем и послом Швейцарии в Тегеране, представляющим интересы США. За любое происшествие, которое случится с самолётом по пути в Тегеран, ответственность будет возложена на Соединённые Штаты, отмечается на сайте иранского дипведомства.

Напомним, ранее стало известно, что по пути в Ливан иранский пассажирский лайнер совершил экстренную посадку из-за приближения истребителя над территорией Сирии. По одним данным, боевой самолёт принадлежал израильским ВВС, по другим — американским.

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