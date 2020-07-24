США и Великобритания обвинили Россию в испытаниях противоспутникового оружия в космосе

США и Великобритания заявили, что на прошлой неделе Россия провела испытания противоспутникового оружия. По данным космического командования США (AFSPC), 15 июля российский спутник "Космос 2543" выпустил на орбиту некий снаряд, чем вызвал обеспокоенность западных держав.

Глава AFSPC Джон Реймонд заявил, что этот инцидент необычный, тревожный и может создать опасную ситуацию.

— Российская спутниковая система, используемая для проведения этого испытания оружия на орбите, — это та же самая спутниковая система, о которой мы высказывали опасения в начале этого года, когда Россия маневрировала рядом со спутником Правительства США, — цитирует слова генерала Business Insider.

Глава британской космической программы вице-маршал Харви Смит также присоединился к обвинениям.

— Подобные действия угрожают мирному использованию космоса... Мы призываем Россию избегать дальнейших подобных испытаний, — приводятся слова Смита на странице Минобороны Соединённого Королевства в "Твиттере".