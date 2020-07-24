Прокуратура выявила нарушения в московской клинике, где женщина умерла после липосакции

Савёловская межрайонная прокуратура нашла нарушения в частной медицинской клинике на улице Асеева, где пациентка скончалась после процедуры липосакции. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Отмечается, что пациентка заключила договор об оказании платных услуг на 450 тысяч рублей. После операции её самочувствие ухудшилось, а оказанная реанимационная помощь не дала результата.

— В ходе проверки выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства об основах охраны здоровья граждан, — сказано в записи.

По каждому факту нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования.