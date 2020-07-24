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Арестованный по подозрению в растрате глава Минсельхоза Пензенской области уволен

Прокуратура выявила у него дом, незарегистрированный в Росреестре.

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Андрей Бурлаков. Фото © pnzreg.ru

Андрея Бурлакова, ранее арестованного по подозрению в растрате, освободили от должности министра сельского хозяйства Пензенской области. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря главы региона Дину Черемушкину.

Прокуратура выяснила, что несколько лет назад чиновник построил жилой дом и не зарегистрировал его в Росреестре. Кроме того, супруга Бурлакова провела ряд крупных финансовых операций. Поскольку расходы превышали законные доходы, правоохранители организовали контроль за денежными средствами министра и его семьи.

Исполнять обязанности главы Минсельхоза Пензенской области будет замминистра Эдуард Каташов.

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Оно направлено в Генпрокуратуру.

Напомним, 14 мая ФСБ произвела обыски в здании Правительства Пензенской области. Следственные мероприятия касались деятельности главы областного Минсельхоза Андрея Бурлакова и связанных с ним лиц. Было возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве с бюджетными средствами.

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