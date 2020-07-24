Арестованный по подозрению в растрате глава Минсельхоза Пензенской области уволен

Андрея Бурлакова, ранее арестованного по подозрению в растрате, освободили от должности министра сельского хозяйства Пензенской области. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря главы региона Дину Черемушкину.

Прокуратура выяснила, что несколько лет назад чиновник построил жилой дом и не зарегистрировал его в Росреестре. Кроме того, супруга Бурлакова провела ряд крупных финансовых операций. Поскольку расходы превышали законные доходы, правоохранители организовали контроль за денежными средствами министра и его семьи.

Исполнять обязанности главы Минсельхоза Пензенской области будет замминистра Эдуард Каташов.