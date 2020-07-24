Пентагон признал, что сопроводивший иранский лайнер истребитель был американским

Иранский лайнер авиакомпании Mahan Air в небе над Сирией сопроводил истребитель F-15 ВВС США. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального командования США (CENTCOM).

Отмечается, что боевой самолёт провёл осмотр лайнера на безопасном расстоянии в один километр.

— Визуальный осмотр проводился для обеспечения безопасности персонала коалиции в гарнизоне Эт-Танф, — сказано в сообщении.

После идентификации самолёта как пассажирского истребитель отдалился. В командовании США назвали этот перехват профессиональным и проведённым в соответствии с международными стандартами.

К настоящему времени лайнер уже вернулся в аэропорт имени имама Хомейни. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.