Пентагон признал, что сопроводивший иранский лайнер истребитель был американским

Иранский лайнер авиакомпании Mahan Air в небе над Сирией сопроводил истребитель F-15 ВВС США. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального командования США (CENTCOM).
Отмечается, что боевой самолёт провёл осмотр лайнера на безопасном расстоянии в один километр.
— Визуальный осмотр проводился для обеспечения безопасности персонала коалиции в гарнизоне Эт-Танф, — сказано в сообщении.
Паника и крики. Появилось видео с борта иранского лайнера, чуть не столкнувшегося с истребителемВ МИД Ирана заявили, что примут политические и правовые меры после расследования инцидента.
После идентификации самолёта как пассажирского истребитель отдалился. В командовании США назвали этот перехват профессиональным и проведённым в соответствии с международными стандартами.
К настоящему времени лайнер уже вернулся в аэропорт имени имама Хомейни. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.
Напомним, ранее иранские СМИ сообщили, что лайнер совершил экстренную посадку из-за приближения американских (по другим данным — израильских) истребителей на расстояние 100 метров. В Тегеране заявили, что после расследования примут все политические и правовые меры.