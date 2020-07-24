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Пентагон признал, что сопроводивший иранский лайнер истребитель был американским

В ведомстве назвали перехват профессиональным и соответствующим международным стандартам.

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Фото © Pixabay

Иранский лайнер авиакомпании Mahan Air в небе над Сирией сопроводил истребитель F-15 ВВС США. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального командования США (CENTCOM).

Отмечается, что боевой самолёт провёл осмотр лайнера на безопасном расстоянии в один километр.

Визуальный осмотр проводился для обеспечения безопасности персонала коалиции в гарнизоне Эт-Танф, — сказано в сообщении.

Паника и крики. Появилось видео с борта иранского лайнера, чуть не столкнувшегося с истребителем

В МИД Ирана заявили, что примут политические и правовые меры после расследования инцидента.

После идентификации самолёта как пассажирского истребитель отдалился. В командовании США назвали этот перехват профессиональным и проведённым в соответствии с международными стандартами.

К настоящему времени лайнер уже вернулся в аэропорт имени имама Хомейни. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

Напомним, ранее иранские СМИ сообщили, что лайнер совершил экстренную посадку из-за приближения американских (по другим данным — израильских) истребителей на расстояние 100 метров. В Тегеране заявили, что после расследования примут все политические и правовые меры.

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