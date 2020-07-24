Эколог предупредил о риске заработать опухоль из-за сушки белья на балконе

Сушить постельное бельё на балконе в городской черте опасно для здоровья. Об этом сообщил директор лаборатории "Экология жизненного пространства" Антон Ястребцев.
— Чаще всего у нас квартиры имеют вид на оживлённую дорогу или находятся возле неё. Сырое бельё за окном будет работать в качестве фильтра. На него будут осаждаться взвешенные частицы, — приводит слова эксперта радио Sputnik.
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Эколог рассказал, что при такой сушке на белье могут скапливаться тяжёлые металлы, пыль от стирания тормозных колодок и шин, а также сажа. Всё это относится к опасным канцерогенам, длительный контакт с которыми может привести к ухудшению работы лёгких и увеличенному шансу заработать опухоль.
Вывешивать бельё на балкон рекомендуется только в экологически чистом районе или при наличии зелёного двора.
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