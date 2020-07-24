В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет для стимуляции добровольных накоплений

В России предлагается ввести пенсионный налоговый вычет, чтобы стимулировать граждан копить на дополнительную пенсию. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на письмо в Центробанк двух пенсионных организаций — Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) и Национальной ассоциации пенсионных фондов (НАПФ).

В послании отмечается, что сейчас мотивация делать накопления недостаточна. На данный момент размер вычетов не индексировался 10 лет, он составляет не более 15,6 тысячи рублей при максимальной сумме перерасчёта в 120 тысяч рублей в год. При этом вычет состоит из четырёх частей: медицинской, образовательной, страхования жизни и пенсионного обеспечения. Медицина и страхование забирают практически всю его долю, а низкая ставка НДФЛ "делает его ещё менее привлекательным", говорится в письме.

Эксперты предложили увеличить сумму до 400 тысяч (или до 6% от зарплаты). При этом граждане смогут ежегодно возвращать до 52 тысяч рублей с добровольных взносов на будущую пенсию. Это может стать стимулом для россиян самостоятельно делать пенсионные накопления и в меньшей мере рассчитывать на государственные средства.

Кроме того, организации выступили с инициативой ввести "пенсионные субсидии" для тех, кто не имеет постоянного дохода и не платит взносы во внебюджетные фонды: малоимущих, домохозяек и самозанятых. Авторы предложения уверены, что государство в любом случае несёт расходы на поддержание таких категорий, поэтому подход оправдается в будущем.

В Центробанке не отрицают возможности введения подобного налогового вычета, но предлагают подробно обсудить с Минфином плюсы и минусы стратегии.