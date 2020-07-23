Выплаты пенсионерам при увольнении. Какие суммы сейчас можно получить от работодателя и ПФР

Лайф выяснил, какие выплаты положены пожилым сотрудникам, если им приходится уйти с работы. Сколько можно получить от компании и какую прибавку к пенсии сделает ПФР?

Из-за пандемии коронавируса многие пенсионеры остались без работы или находятся на грани увольнения. Не секрет, что пожилые люди относятся к самой уязвимой категории сотрудников. Зачастую они либо не знают своих прав, либо просто боятся потребовать положенных выплат. Этим часто пользуются недобросовестные работодатели.

Какие выплаты при увольнении положены пенсионерам от работодателя

Рассмотрим несколько ситуаций. Первая — пенсионера увольняют по сокращению штата. Здесь есть несколько нюансов. Как объясняет юрист компании "Европейская юридическая служба" Сергей Болотин, в этом случае нельзя уволить работника в период его временной нетрудоспособности или во время отпуска.

— Трудовым законодательством установлены гарантии всем без исключения работникам, увольняемым по сокращению численности или штата компании, — отметил Сергей Болотин. — Распространяются они и на пенсионеров. Статья 178 ТК РФ предусматривает выплату выходного пособия. Его выплачивают в день увольнения. Размер пособия — средний месячный заработок.

Выходное пособие должны заплатить в любом случае. Вне зависимости от того, найдёт ли пенсионер в дальнейшем работу или нет.

По словам Сергея Болотина, если пенсионер не устроится на работу в течение двух месяцев, то ему выплачивается средний месячный заработок за второй месяц. А вот что касается дальнейших выплат, то тут могут возникать неоднозначные ситуации.

— Споры появляются при решении вопроса о выплате пенсионеру среднего месячного заработка в течение третьего месяца со дня увольнения (для работников Крайнего Севера — в течение четвёртого, пятого и шестого месяцев). Эта выплата производится в исключительных случаях по решению службы занятости и при условии, что человек в течение двух недель после увольнения встал туда на учёт и ему не смогли найти работу, — рассказал Сергей Болотин.

По словам юриста, суть спора заключается в том, что некоторые работодатели относят такую выплату к мерам социальной защиты безработных, поэтому не оплачивают пенсионеру третий месяц трудоустройства. Действительно, по закону о занятости населения человек, которому назначена страховая пенсия по старости или накопительная пенсия, не признаётся безработным.

Вместе с тем Роструд считает, что за уволенными пенсионерами, наравне с другими работниками, средний месячный заработок должен сохраняться в течение третьего месяца со дня увольнения. В результате, поясняет Сергей Болотин, рассматривая споры между работодателями и бывшими работниками-пенсионерами о сохранении среднего заработка за третий месяц, суды не приходят к единому мнению. Таким образом, решение о сохранении сокращённому пенсионеру среднего месячного заработка в течение третьего месяца со дня увольнения (для работников Крайнего Севера — в течение четвёртого, пятого и шестого месяцев) принимает орган службы занятости населения.

— По моему мнению, если такое решение получено организацией, то она обязана произвести указанную выплату, — говорит юрист. — Если же организация не согласна с этим решением, то она может оспорить его в суде. Впрочем, при обращении в суд следует изучить практику своего региона, чтобы оценить перспективы спора.

Вторая ситуация — пенсионер увольняется по собственному желанию. На практике такое встречается, когда людей просто вынуждают уйти, а оформлять этот процесс как процедуру сокращения штата работодатель не хочет. Даже если произошла такая история и человек подписал заявление на уход сам, то ему положены выплаты.

— Работодатель должен оплатить неиспользованные дни отпуска (если у работника есть право на дополнительный отпуск, то обязаны оплатить и его), — рассказала независимый финансовый советник, консультант по зарубежным инвестициям и защите капитала Мария Тараско. — Расчёт производится исходя из среднего заработка, если было отработано более 11 месяцев. Если меньше — компенсация сокращается пропорционально отработанному времени.

С другой стороны, поясняет Мария Тараско, если сотрудник отгулял больше дней, чем должен был (например, был в отпуске месяц, но год не отработал), то с него удержат сумму за лишние дни отдыха. Исключение — когда увольнение происходит в связи с сокращением штата или ликвидацией предприятия.

Какие выплаты после увольнения начнёт делать ПФР

После увольнения пожилой человек переходит в категорию неработающих пенсионеров. Это значит, что он станет получать больше от ПФР. В первую очередь Пенсионный фонд восстановит ему индексацию пенсии со следующего месяца. Ничего делать для этого не нужно. ПФР узнает об увольнении от работодателя. Правда, надо отметить, что повышенную пенсию пожилой человек начнёт получать не сразу.

— К примеру, пенсионер уволился с работы в июле, — поясняют в ПФР. — В августе в ПФР поступит отчётность от работодателя за июль с указанием того, что этот сотрудник числился работающим. В отчётности за август, которая поступит в ПФР в сентябре, он в штате компании уже значиться не будет. В октябре ПФР примет решение о возобновлении индексации, а в ноябре пенсионер получит уже повышенную пенсию. Более того, ему придёт и денежная разница между прежним и новым размером выплат за предыдущие три месяца: август, сентябрь и октябрь. То есть человек начнёт получать всю сумму спустя три месяца после увольнения, но эти три месяца будут ему компенсированы.

При наличии стажа более 30 лет пенсионер может получить доплату в размере 25% к фиксированной части пенсии, если он проживает в сельской местности. Для этого нужно обратиться с заявлением в ПФР и предоставить необходимые документы. В этом году доплата составляет 1421 рубль 56 копеек и начисляется со следующего месяца после обращения.