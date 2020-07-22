Жильцов переводят на новые счётчики. За что можно переплатить и как вычислить мастеров-аферистов

С 1 июля начался перевод и многоквартирных, и частных домов на новые электросчётчики. Почти сразу же пошла волна жалоб на мошенников и псевдомастеров, которые решили на этом заработать. За чей счёт установят умные приборы учёта, как избежать штрафа и не стать жертвой аферистов?

Когда будут менять счётчики и сколько это стоит

Отличие умных счётчиков от старых заключается в том, что они сами отслеживают расход электричества. Показания поставщику услуг передаются дистанционно. Это значит, что жильцам уже не нужно будет самостоятельно заполнять квитанции. Таким образом, новые счётчики удобны и поставщикам электроэнергии, и потребителям.

— С 1 июля жителям больше не нужно за свой счёт покупать электросчётчики, платить за их установку или делать поверку приборов. Эту обязанность в многоквартирных домах передали электросетевым компаниям, — такое сообщение появилось в среду на сайте мэра Москвы mos.ru.

Региональные власти по всей стране не устают предупреждать: прежде чем заплатить за какую-то услугу, стоит узнать о том, сколько она стоит у поставщика. Иначе высок шанс нарваться на мошенника. Аферисты уже активизировались и всячески пытаются навязать установку новых счётчиков, угрожая штрафами.

— Стоит обратить внимание, что обязанность повсеместно заменять старые приборы учёта на интеллектуальные наступает лишь с 1 января 2022 года. Период с 1 июля 2020 года до 1 января 2022 года считается переходным. Это значит, что ресурсоснабжающая организация может заменить вам старый счётчик на новый, а может оставить прибор старого образца. При этом она будет действовать в рамках закона, — рассказал старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

Соответственно, ни о каких штрафах за старый счётчик сейчас не может быть и речи. Для уже введённых в эксплуатацию зданий замена предполагается, если прибор вышел из строя или кончился срок поверки. По словам Петра Гусятникова, нельзя обратиться в организацию с требованием заменить вам старый счётчик на новый по собственному желанию. Для этого должны быть основания.

— Если к вам придут какие-то люди, которые могут представиться сотрудниками Энергосбыта или какой-то другой компании, и, угрожая штрафами, будут требовать замены счётчика за ваш счёт, можете смело закрывать перед ними дверь, — советует юрист.

Кому грозят реальные штрафы за установку счётчика и сколько они составят

Жильцам, которые попались на удочку мошенников, обычно приходится платить дважды. Первый раз — за "услуги" аферистов. Тут суммы могут быть разными — от 4–5 тыс. рублей до 20–30 тыс. Верхний предел определяется только аппетитами мошенника. Второй раз — уже законом положенный штраф за несанкционированную установку приборов учёта.

— Самостоятельная установка "умных счётчиков" законом не возбраняется. Если вы не хотите ждать и готовы заменить свой исправный прибор на более современный, то можете сделать это за свой счёт. В том числе и с привлечением организаций, которые предлагают подобные услуги. Только вот перед тем, как соглашаться на платную установку, нужно проверить, есть ли у компании лицензия на проведение таких работ и есть ли у них документы на счётчик, которые вы потом обязаны передать в энергосбытовую компанию, — рекомендует Петр Гусятников.

По словам юриста, чтобы легально заменить электросчётчик самостоятельно, необходимо: Получить письменное разрешение от энергосбытовой компании на замену прибора и снятие пломб. Установить новый счётчик. Пригласить специалиста энергосбытовой компании для опломбировки.