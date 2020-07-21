Опасный кондиционер. Когда за его установку могут оштрафовать

В большом городе каждый мечтает о комфорте в своей квартире. О том, чтобы летом было прохладно, а в межсезонье, пока не дали отопление, тепло. С двумя этими задачами отлично справляются современные кондиционеры и сплит-системы. Казалось бы, что сложного в том, чтобы купить и установить такой кондиционер? Продавцы в магазине всё объяснят и подберут подходящий именно вашей квартире, а специально обученные люди осуществят монтаж. Живи себе и радуйся, наслаждаясь комфортом. Но на самом деле всё не так просто. В некоторых случаях для установки кондиционера нужны отдельные согласования или придётся платить штраф. Когда нужно специальное разрешение, а когда нет, разбирался Лайф.

По закону фасад здания (внешние, несущие стены) — это общее имущество всех собственников в многоквартирном доме (п. 1 ст. 36 ЖК РФ, ст. 244 ГК РФ, Постановление Правительства РФ № 491), то есть, на первый взгляд, устанавливать блоки сплит-систем на внешних стенах домов можно. На деле — российская практика неоднозначна. Одни и те же статьи закона судьи и чиновники трактуют по-разному. Иногда их решения противоположны, исходя из трактовки конкретных обстоятельств каждого дела и наличия отдельных норм в субъектах РФ.

Общий порядок установки

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В федеральных законах прямого указания на необходимость получения какого-либо специального разрешения на установку бытового кондиционера нет. А вот субъекты РФ принять такие законы вправе. Например, в Московской области действует закон № 191/2014-ОЗ, а в Курске решение городского Собрания № 22-5-РС. В этих нормативных актах регламентируется, где и как устанавливаются бытовые кондиционеры. Но подобного рода документы существуют не для всех субъектов. Например, в Москве закон, содержащий аналогичные нормы, отменён с 2011 года.

Чтобы быть уверенным в правоте своих действий, перед тем как устанавливать прибор, имеет смысл проверить, действует ли в вашем регионе какой-либо нормативный регламент, определяющий порядок установки кондиционера. Ведь если установить кондиционер без такого разрешения, то по статье 7.21 КоАП РФ с нарушителя местные власти взыщут не только административный штраф от 1500 до 2500 рублей, но и потребуют за свой счёт демонтировать прибор.

Но даже в случаях, когда официальное разрешение не нужно или даже когда оно уже было получено, в дело могут вмешаться соседи, чиновники управляющих компаний и другие интересанты, которые могут попортить настроение счастливому обладателю кондиционера. И потребовать ещё одно разрешение. Например, от собрания собственников жилого дома.

Вредные советы

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Некоторые чиновники считают, что установка кондиционера — это переоборудование (переустройство) помещения, ведь в изначальном проекте дома установка такого оборудования не предусмотрена. В этой связи по закону (п. 1 ст. 25 ЖК РФ, пп. 14 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ и п. 3.8.5 Постановления Госстроя РФ № 170) получается, что для установки кондиционера необходимо получить разрешение не только от уполномоченного органа (обычно это жилинспекция или отдел жилищного фонда при местной власти), но и от общего собрания собственников помещений многоквартирного жилого дома (ст. 44 ЖК РФ).

То есть если действовать по их рекомендациям, то для собственника квартиры это означает, что для получения разрешения на установку кондиционера на фасаде необходимо разработать проект и согласовать его на предмет соответствия санитарным нормам, при этом согласование нужно получить в Роспотребнадзоре, в управляющей организации, в органах власти, отвечающих за соответствие внешнего вида фасада здания. И ещё гражданину, желающему установить кондиционер, необходимо инициировать проведение общего собрания собственников помещений дома, на котором большинство должно одобрить установку этого аппарата. То есть для установки кондиционера придётся потратить несколько недель, а то и месяцев? На самом деле — нет.

Как обойтись вообще без бумаг

Согласно Жилищному кодексу (статья 25) такое разрешение получать нужно только в том случае, если производится перепланировка или переустройство жилого помещения, ведь конечный результат должен быть отражён в техническом паспорте жилого помещения. Однако установка бытового кондиционера включения в техпаспорт не требует, а значит, никакого переустройства с точки зрения закона нет. Иногда эту точку зрения приходится отстаивать в судах, и суды обычно встают на сторону собственника.

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