А немытым трубочистам стыд и срам. Как бороться с неряхами, оставляющими мусор в подъезде

Подъезд — пространство, которое принадлежит всем собственникам жилых помещений в многоквартирном доме, об этом сказано в законе, но представление о том, как должно выглядеть это пространство, у разных людей — разное. Одни считают, что общее имущество нужно содержать в чистоте, другие выставляют бытовой мусор за дверь, заваливают лестничные клетки отходами ремонта и "забывают" их убрать.

Объявления, расклеенные в подъезде с призывами соблюдать культуру быта, как правило, разбиваются о наглость и пофигизм некоторых соседей. При этом неряшливые сособственники могут ещё и в открытую заявлять, что полностью вносят плату за содержание общего имущества по платёжке, которую присылает управляющая компания, вот пусть она и убирает. При этом все понимают, что дело не в УК, а в отсутствии элементарного уважения соседей друг к другу, но найти управу на заносчивых нерях можно.

"Это не я"

Нередко, когда разбирательство от словесной перепалки переходит к действиям, соседи-грязнули тут же заявляют, что это не их мусор, поэтому они ни при чём. В наведении порядка может помочь управляющая компания, к которой следует обратиться с письменной жалобой на замусоренность подъезда. По закону (Постановление № 170 Госстроя РФ) обязанности по содержанию мест общего пользования возлагаются на управляющую компанию, при этом виды работ, которые должна проводить УК по поддержанию чистоты, строго регламентированы ГОСТом РФ 51617-2000, и в этом регламенте вынос мусора за жильцами не предусмотрен.

В УК, конечно, об этом знают, поэтому при получении письменной жалобы обычно достаточно быстро находят тех жильцов, которые замусоривают подъезд, им УК направляет уведомление о нарушении правил пользования общедомовым имуществом. Если на это уведомление вовремя не отреагировать, то УК уборку проведёт сама, но составит акт, в соответствии с которым счёт за проведённые работы включит в очередную платёжку нерадивого жильца, и это законно (п. 29 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме…, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491). И тут неряхам придётся либо платить, либо оспаривать действия УК в суде, что очень хлопотно.

Пожарный контроль

Наибольшую активность УК проявляют в больших городах, там, где есть конкурентный рынок услуг. В некоторых случаях, к сожалению, коммунальщики сами не выполняют свои обязанности по уборке подъездов. В этом случае имеет смысл официально обратиться, например, в Государственную противопожарную службу.

Согласно правилам пожарной безопасности (Постановление Правительства России № 390) хранение в подъездах многоквартирных домов мусора — это нарушение противопожарного режима, и за эти действия, согласно ст. 20.4 КоАП РФ, предусмотрена ответственность в виде штрафа. Пожарный инспектор имеет право наложить взыскание как на самих нерадивых жильцов (до 3000 руб.), так и на управляющую компанию (до 200 000 руб.), которая не следит за соблюдением соответствующих правил. Пожарный инспектор, получив официальное обращение, в течение 30 дней проведёт проверку и вынесет своё решение. Особенно быстрая реакция пожарной службы следует, если жалоба была подана через портал госуслуг и к ней были приложены фото- и видеоматериалы.

"СЭС вызывали?"

Оставление мусора в подъездах — это прямое нарушение ещё и санитарно-гигиенических правил (п. 9.1, п. 9.2 СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях"), поэтому имеет смысл жаловаться ещё и в Роспотребнадзор (в его ведении находится Государственная санитарно-эпидемиологическая служба РФ). По закону (статья 8.1 КоАП РФ) нарушение норм, установленных в требованиях СанПин, наказывается штрафом (для жильцов до 1000 руб., для управляющей компании — до 100 000 руб.). А ещё действия соседей, выставляющих смердящие пакеты с мусором за дверь, оставляющих их возле лифтов или на лестницах или загромождающих строительным мусором проходы, подпадают под статью 6.4 КоАП РФ (штраф до 2000 руб.).

Обращаться в Роспотребнадзор нужно в письменном виде по почте либо через официальный сайт. Представители Роспотребнадзора в течение 30 дней с момента получения заявления должны выехать по указанному адресу и провести проверку. Как правило, о проведении такой проверки уведомляется жилищная инспекция, которая со своей стороны проверяет, не было ли нарушений в действиях УК.

"Откройте, полиция"