Цены на газ с 1 августа. Сколько будет стоить топливо на заправках и как изменятся тарифы ЖКХ

С 1 августа оптовые цены на газ вырастут на 3%. Это следует из приказа Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Как изменятся ценники на АЗС и какие суммы ждать в квитанциях на услуги ЖКХ? Когда газ в дома начнут проводить бесплатно и какие субсидии можно получить за перевод машины с бензина на голубое топливо?

Сколько будет стоить газ с 1 августа

В этом году оптовые цены на газ выросли заметно больше, чем в прошлом. Тогда повышение составило 1,4%. Правда, в 2018 году оптовая стоимость голубого топлива выросла больше — на 3,4%. Обычно изменение цен происходит с 1 июля. Так должно было случиться и в этом году, но из-за пандемии коронавируса ФАС предложила временно заморозить плановую индексацию. В результате её отложили на месяц.

— Вероятнее всего, решение ФАС о повышении стоимости природного газа для частных и промышленных потребителей также приведёт к продолжению роста цен на АЗС, — говорит руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев. — Сложно сказать, на сколько именно подорожает топливо. Пока мы видим такую динамику с начала года: стоимость газа на заправках выросла в среднем по стране на 15%. Цена литра составляет 22–24 рубля.

Стоимость газа достаточно серьёзно различается в зависимости от региона. Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский считает, что повышение розничных цен тоже будет различаться в зависимости от местонахождения заправки. По его прогнозам стоимость топлива на АЗС может вырасти до 5–7%.

— Таким образом поставщик сможет компенсировать убытки на внешних рынках из-за пандемии. Спрос на газ в мире упал до исторических минимумов в апреле-мае и вряд ли вернётся на докризисные уровни в течение этого года. Выпадающие доходы, исходя из стратегии поставщиков, будут компенсироваться на внутреннем рынке как за счёт повышения тарифов для населения, так и за счёт увеличения цен на топливо, — поясняет Алексей Кричевский.

Впрочем, нынешнее повышение цен нельзя назвать резким. Оно вполне вписывается в динамику сложившейся потребительской инфляции, а значит, вполне закономерно. Такое мнение высказал главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. По его прогнозам, повышение цен в рознице как на АЗС, так и в квитанциях ЖКХ тоже составит порядка 3%.

Кого бесплатно подключат к газу и дадут льготы на переоснащение автомобиля

Надо отметить, что в последнее время интерес к голубому топливу на внутреннем рынке растёт. Это связано, в частности, с процессом перевода автомобилей с бензина на газ. Таким образом, владельцы автомобилей могут серьёзно сэкономить.

С 20 июля запустилась обновлённая программа, которая компенсирует населению траты на перевод автомобилей с бензина на газ. Теперь государство субсидирует из бюджета 60% от стоимости переоборудования, а "Газпром" — ещё 30%. В результате владельцам автомобилей достаточно будет оплатить только оставшиеся 10%.