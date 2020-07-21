Бензин из космоса. Учёные смогли добыть нефть и воду из "позвоночника" Галактики

Если получится сделать это в промышленных масштабах, то добывать нефть сможет каждый

Нефти хватит не на всех

Аналитическое агентство IHS Markit в 2019 году сделало прогноз, что человечество может столкнуться с глобальным энергетическим кризисом уже до конца столетия. Запасы стран с самыми крупными залежами углеводородов будут исчерпаны примерно за 50 лет — и это при условии, что разработка новых месторождений будет окупаться хотя бы наполовину. Если разведка запасов нефти сократится и стоимость добычи увеличится, то мир вполне может увидеть нефть не только по 100, но и по 200 долларов за баррель, а самого "чёрного золота" хватит далеко не всем.

Важная особенность современной добычи углеводородов состоит в том, что шельфовая нефть и недавно обнаруженные месторождения, например залежи в недрах Сычуаньской впадины в Китае, извлекаются с большим трудом. К слову, та самая "трудноизвлекаемая" или "тяжёлая" нефть составляет больше двух третей от всех запасов в таких странах, как Россия или Венесуэла. Добывать её можно, и её объёмы, вероятно, могут перекрыть стоимость добычи и переработки, но простой эта история не будет точно. Искать нефть пробовали на дне мирового океана, в Арктике (и нашли), и много где ещё. Однако нефть, которая хранится в космосе, может представлять для человечества куда более существенную ценность, чем все углеводороды вместе взятые.

Виновато Солнце

Поначалу новость от японских учёных из Университета Хоккайдо выглядела как неудачная шутка, которая явно запоздала к 1 апреля. В пресс-релизе физики сообщили, что в лабораторных условиях удалось воспроизвести вещество, благодаря которому на Земле (и других планетах земной группы) образовались залежи воды и углеводородов. Физики-космологи давно догадывались, что межзвёздное вещество (или межзвёздная среда), состоящее из газа и других мелких частиц и заполняющее собой всё пространство внутри галактик, содержит массу полезных частиц, но к открытой переработке такой субстанции ещё не приступали, ведь взять нечто из космоса и привезти на Землю ни у кого ещё не получалось.

Суть эксперимента, проведённого японскими учёными, состоит в том, что в относительно простых лабораторных условиях удалось получить аналог органического межзвёздного вещества. Для того, чтобы всё получилось, физики воссоздали влияние единственной звезды в Солнечной системе на элементарные химические элементы. Для этого физики с помощью специальной электромагнитной "пушки" облучили ультрафиолетом смесь из воды, угарного газа и аммиака. Сразу после "обстрела" смеси "частицами Солнца" субстанцию медленно нагрели до температуры в 400 градусов Цельсия в специальной камере под большим давлением.

По достижении температуры в 350 градусов состав продемонстрировал ту же реакцию, что и нефть на обычном перерабатывающем заводе. Смесь разделилась на крупные капли чистой воды и маслянистые выделения, похожие на нефть-сырец, которая пробивается из скважины после "прокола" углеводородного пласта. Если этот процесс удастся организовать на Земле в промышленных масштабах, то чистую питьевую воду, как и нефть-сырец, смогут добывать даже в тех странах, где залежи полезных ископаемых ничтожно малы либо отсутствуют вовсе. Но перед этим стоит решить проблемы поважнее.

Энергетическое колесо

Первые, кто может пострадать от этой идеи — фанаты космического бурения и добычи полезных ископаемых на астероидах. Если нефть и воду из межзвёздного вещества научиться добывать на Земле в количествах, которые позволят человечеству прожить хотя бы 200–300 лет, то лететь в космос и бурить космическую твердь не будет никакого смысла. С другой стороны, за пределы Земли вообще можно вывезти всё токсичное производство и сделать это, по словам магистра факультета химических технологий MIT Игоря Шапиро, будет легче, чем кажется на первый взгляд.

Вся цепочка перерабатывающего сектора может быть выведена за пределы Земли. Необитаемые планеты с крупными залежами полезных ископаемых можно превратить в сырьевые базы, где это вещество на специальных заводах будут нагревать и разделять на фракции. Часть воды и нефти можно оставлять для функционирования предприятий, другую часть можно отправлять на Землю в тех количествах, какие нужны для нормальной жизни людей и животных. Токсины и выбросы на поверхности планеты и в её недрах не будут образовываться в принципе, и единственное, что придётся утилизировать, это продукты жизнедеятельности человека Игорь Шапиро Магистр MIT

По словам Шапиро, запрет на переработку любого вида сырья на Земле даст людям абсолютно чистый воздух и здоровую экосистему, от которой у населения планеты укрепится иммунитет. Следствием такого подхода может стать почти полное исчезновение онкологических заболеваний.

Что это даёт простому человеку?

Само по себе открытие пока не несёт никакой ценности. Однако перспектива у метода "кипячения" межзвёздного вещества от японских учёных сумасшедшая. Руководитель технологического отдела на нефтеперерабатывающем заводе Евгений Смирнов пояснил, что человечество ждёт ещё с десяток технологических революций, если метод японских учёных можно будет адаптировать под обычное производство.

Резко упадёт стоимость товаров. Любых. Особенно тех, что производятся из углеводородов. Многие ведь думают, что нефть нужна, чтобы было чем заправить автомобиль. На самом деле из нефти делается почти всё, что окружает современного человека. Если убрать добычу и оставить только переработку с незначительным количеством вредных выбросов, то можно получить экологически чистый, современный мир, в котором не случается утечек, технологических аварий и многого из того, что сопровождает промышленность на современном этапе Евгений Смирнов Руководитель технологического отдела на нефтеперерабатывающем заводе