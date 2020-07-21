Израиль и Европа скинулись на трубу. Отнимут ли у России газовый рынок

Правительство Израиля в воскресенье одобрило рамочное соглашение с европейскими странами о строительстве морского газопровода для снабжения Европы природным газом из региона Восточного Средиземноморья, сообщают СМИ.

— Утверждение правительством рамочного соглашения о прокладке газопровода между Израилем и Европой является новым историческим шагом на пути к тому, чтобы Израиль стал источником энергии, — заявил министр энергетики страны Юваль Штайниц.

Как полагает старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО Николай Сурков, подобный проект имеет мало шансов на успех, но даже в случае его реализации он не сможет угрожать российским поставкам газа в Европу.

— Проект вызывает очень много сомнений. У Израиля очень небольшой собственный рынок, немного они прокачивают в Иорданию, да и запасы в Восточном Средиземноморье невеликие. Максимум, о чём может идти речь, это о насыщении регионального рынка, там всего два-три месторождения с достаточно высокой себестоимостью, а если учитывать транспортировку, то цена на этот газ может просто оказаться неконкурентоспособной. В этом регионе ещё Египет добывает, так что если речь идёт о некоем экспорте, то, скорее всего, придётся договариваться в рамках консорциума Египет — Израиль — Кипр, что в свою очередь порождает большое количество нюансов, в том числе споры о том, кому именно принадлежит шельф. В общем, ни России, ни Катару это не угрожает, — заявил эксперт.

Политолог Алексей Мухин тоже считает, что судить о перспективах проекта пока преждевременно. — Всё зависит от коммерческого предложения, которое Израиль сможет предоставить Евросоюзу, до этого все разговоры — это просто намерения, — отметил он.

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— Как мы знаем, американский сжиженный газ обладает удивительным свойством: в нём есть некие молекулы свободы, которые делают его привлекательнее в глазах Европы. Поэтому всё зависит от того, сможет ли Израиль договориться или нет. Вполне возможно, что если Израиль упрётся и пойдёт напролом, будет продавливать свой проект, то он столкнётся с трудностями, с которыми столкнулась Россия, реализуя свой "Северный поток — 2". В случае если Трамп проиграет выборы, либо ослабится политическое влияние Израиля на США, а к власти придут демократы, то ситуация будет очень сложная. Могут нарисоваться определённые перспективы санкционного характера. Выяснятся подробности про еврейских хакеров, про вмешательство в выборы и прочие вещи. Впрочем, Европа довольно быстро восстанавливает свою промышленность, что делает привлекательными проекты, строящиеся на перспективу, так что вполне возможно, Израиль и рискнёт, — полагает Мухин.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов считает, что ключевым моментом является сложность организации проекта с достаточно сомнительным количеством полученной прибыли.

— В реальности все эти разговоры тянутся уже много лет и вряд ли окончатся в ближайшее время. Хотят они поставлять примерно десять млрд кубических метров газа в год. Турецкий поток, для сравнения, должен поставлять более 30 млрд кубических метров в год. И всё бы ничего, но тут есть некоторые сложности. Например, Средиземное море. Его максимальная глубина — до пяти километров, в местах, где должна пройти трасса, — до трёх с половиной. Это очень глубоко. У того же "Турецкого потока" максимальная глубина залегания — около двух километров. С точки зрения обывателя, цифры сопоставимые, но, с точки зрения трубоукладчика, разница огромна, это совершенно другие давления, совершенно другая металлоёмкость, увеличение бетонирования. Также есть проблема в том, что действующие трубоукладывающие суда не очень приспособлены для работы на таких глубинах. Могут, конечно, но есть ряд технических вопросов. В итоге, если всё получится, окупаемость будет очень и очень отдалённой, — заявил эксперт.

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Однако, кроме того, что трубы нужно будет прокладывать по дну Средиземного моря либо строить терминал СПГ, что повысит себестоимость газа ещё выше, есть и политическая неопределённость, добавил Фролов.

— Кроме того, что это Средиземное море, есть ещё важный момент с "несуществующей" республикой Северный Кипр. Чтобы что-то проложить, придётся как-то с ним договариваться либо тянуть в обход. Чтобы договариваться, нужно его сначала юридически признать. И в случае обхода это будут совсем другие глубины. Если тянуть, не спрашивая разрешения, тогда всех заинтересованных быстро прогонят турецкие корабли. Ещё Израиль году в 2015-м пытался договориться с Турцией, чтобы как-то с ней сделать проект, присоединиться к её газовой системе, но договориться не получилось. В итоге, я думаю, скорее всего, этот проект будет точно так же похоронен, как многие другие, вроде газопровода "Набукко", — отметил эксперт.