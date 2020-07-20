Туристы сняли, как к ним приближается чёрный медведь, но последующие события удивили их ещё больше

Так, недавно группе туристов повезло столкнуться с барибалом. Благо удалось отделаться небольшим испугом. Очевидцы даже засняли встречу на видео. На кадрах видно, что дикий зверь на задних лапах подходит к девушке, но нападать совсем не спешит. Вместо этого он обнюхивает её с ног до головы, а потом даже позволяет сделать с собой селфи.

Видео © Twitter / RexChapman; RafaElorduy

А пока подруга налаживает связи с дикой природой, девушки позади изо всех сил пытаются сохранять спокойствие. Получается с трудом — неудивительно, ведь медведю хватит пары взмахов лапой, чтобы расправиться с человеком. Но уже через минуту, которая для участников инцидента длилась вечно, медведь просто ушёл, на прощание пару раз хлопнув девушку по ноге, пишет Daily Mail.

Фото © Twitter / RafaElorduy

Видео с любопытным хищником быстро стало вирусным. Его посмотрели почти три миллиона раз. Обычные пользователи Сети и звёзды репостили кадры себе на страницы, называя девушку героем. Бывший игрок NBA Рекс Чепмен написал на своей странице в "Твиттере": "Боже мой. Она кремень".

Стальные нервы. Им ещё повезло. К счастью, чёрные медведи не такие агрессивные, как бурые RaySharradh