Трамп заявил, что Россия "переживает трудные времена" из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия "переживает трудные времена" из-за пандемии CoViD-19.
— Они переживают трудные времена с этим [коронавирусом], особенно в Москве, — сказал глава Белого дома журналистам после разговора с президентом России Владимиром Путиным.
Трамп добавил, что ранее провёл телефонные разговоры с главами других стран, пострадавших в период пандемии.
Трамп рассказал, кто станет "победителем" и первым создаст вакцину от CoViD-19Его администрация уже заключила с этой компанией контракт на производство и доставку 100 миллионов доз.
Тем временем в самих США число случаев CoViD-19 превысило четыре миллиона.
Ранее Трамп сообщил, что инфекция унесла жизни пятерых его друзей. Также глава Белого дома заявил, что готов первым в США опробовать будущую вакцину от коронавируса.