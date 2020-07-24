Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Трамп заявил, что Россия "переживает трудные времена" из-за коронавируса

Тем временем в самих США CoViD-19 заразилось уже более четырёх миллионов граждан.

48

Фото © Pixabay

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия "переживает трудные времена" из-за пандемии CoViD-19.

Они переживают трудные времена с этим [коронавирусом], особенно в Москве, — сказал глава Белого дома журналистам после разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Трамп добавил, что ранее провёл телефонные разговоры с главами других стран, пострадавших в период пандемии.

Трамп рассказал, кто станет "победителем" и первым создаст вакцину от CoViD-19

Его администрация уже заключила с этой компанией контракт на производство и доставку 100 миллионов доз.

Тем временем в самих США число случаев CoViD-19 превысило четыре миллиона.

Ранее Трамп сообщил, что инфекция унесла жизни пятерых его друзей. Также глава Белого дома заявил, что готов первым в США опробовать будущую вакцину от коронавируса.

Выбор редакции

Loading...