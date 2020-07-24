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Во Львовской области низко летящий аист спровоцировал страшное ДТП — видео

Трое пострадавших попали в больницу в тяжёлом состоянии.

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Во Львовской области Украины грузовик вылетел на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом, обе машины загорелись. Авария произошла из-за низко летящего аиста, сообщает телеканал ТСН.

В Белоруссии аист устроил ДТП и остался ждать гаишников

Крупная птица едва не влетела в лобовое стекло фуры неподалёку от села Пукеничи. Водитель от неожиданности резко дёрнул руль и не справился с управлением. У него травмирована нога, сейчас мужчина находится под надзором полиции.

Трое пассажиров микроавтобуса получили травмы и были доставлены в больницу в тяжёлом состоянии. Какова судьба аиста, неизвестно.

Ранее восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Набережных Челнах.

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