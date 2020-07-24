Во Львовской области низко летящий аист спровоцировал страшное ДТП — видео

Во Львовской области Украины грузовик вылетел на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом, обе машины загорелись. Авария произошла из-за низко летящего аиста, сообщает телеканал ТСН.

Крупная птица едва не влетела в лобовое стекло фуры неподалёку от села Пукеничи. Водитель от неожиданности резко дёрнул руль и не справился с управлением. У него травмирована нога, сейчас мужчина находится под надзором полиции.

Трое пассажиров микроавтобуса получили травмы и были доставлены в больницу в тяжёлом состоянии. Какова судьба аиста, неизвестно.