В МЧС назвали способы уберечься от удара молнии

Уберечься от удара молнии можно разными способами. Но в некоторых ситуациях важно помнить простые правила. О них рассказали специалисты МЧС.

Если гроза застала вас в сельской местности, нужно обязательно закрыть все дымоходы и не растапливать печь, так как высокотемпературные газы, выходящие из неё, имеют низкое сопротивление. Кроме того, необходимо закрыть все окна и двери.

Во время ударов молнии нельзя говорить по телефону, а также стоять у окон, электропроводки, молниеотвода, антенн и водостоков с крыш. С началом грозы следует выключить электронные приборы.

В лесу специалисты советуют укрыться на низкорослом участке. Нельзя прятаться от молнии у высоких деревьев, особенно сосен, дубов и тополей. Также не рекомендуется находиться в водоёмах или вблизи них.

При полном же отсутствии укрытий нужно не ложиться на землю, подставляя молнии всё ваше тело, а найти ложбину, сесть на корточки и обхватить ноги руками.

Если молнии и гром настигли вас во время спортивных тренировок, рекомендуется как можно скорее прекратить занятия и избавиться от металлических предметов, в том числе от велосипеда или мотоцикла. Расстояние между ними и вами должно быть не менее 20–30 метров.

Специалисты МЧС уточнили, что опасность молния представляет, когда за ней следуют раскаты грома.