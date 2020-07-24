Стало известно, во сколько обошёлся побег экс-главы Nissan из Японии

Сын бывшего председателя Nissan француза Карлоса Гона Энтони заплатил около 500 тысяч долларов в виде криптовалюты американцам Питеру и Майклу Тейлорам, которые помогли его отцу сбежать из Японии в ящике на частном самолёте. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Федеральной прокуратуры США.
СМИ: Карлоса Гона из Японии вывезли в ящике два гражданина СШАПри этом, перед тем как попасть в Ливан, он успел побывать в Стамбуле.
По данным агентства, за два месяца до своего побега 29 декабря 2019 года сам Карлос Гон перевёл на счета компании Promote Fox LLC, которой управляет Тейлор, 862 тысячи долларов. Таким образом, в общей сложности они получили 1,36 миллиона долларов.
В мае отец и сын были арестованы, они могут быть экстрадированы в Японию. Прокуроры предоставили подробный отчёт о платежах после третьей заявки Тейлоров на освобождение под залог. Принимая во внимание имеющиеся у них средства, власти США полагают, что старший Тейлор, который является ветераном спецназа, и его сын могут запланировать побег. Федеральный судья заслушает аргументы обеих сторон во вторник.
Напомним, Карлоса Гона и бывшего члена совета директоров Nissan Грега Келли арестовали 19 ноября 2018 года. Изначально Гон обвинялся в том, что не задекларировал должным образом девять миллиардов иен (более 80 миллионов долларов), заработанных на посту председателя совета директоров компании в период с 2010 по 2018 год. Позже токийская прокуратура предъявила предпринимателю ряд других обвинений. Одно из них — присвоение около 3,25 миллиона долларов из так называемого президентского фонда Renault. Однако в конце 2019 года он сбежал из Японии в Ливан. Интерпол выдал ордер на арест бизнесмена.