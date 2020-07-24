Стало известно, во сколько обошёлся побег экс-главы Nissan из Японии

Сын бывшего председателя Nissan француза Карлоса Гона Энтони заплатил около 500 тысяч долларов в виде криптовалюты американцам Питеру и Майклу Тейлорам, которые помогли его отцу сбежать из Японии в ящике на частном самолёте. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Федеральной прокуратуры США.

По данным агентства, за два месяца до своего побега 29 декабря 2019 года сам Карлос Гон перевёл на счета компании Promote Fox LLC, которой управляет Тейлор, 862 тысячи долларов. Таким образом, в общей сложности они получили 1,36 миллиона долларов.

В мае отец и сын были арестованы, они могут быть экстрадированы в Японию. Прокуроры предоставили подробный отчёт о платежах после третьей заявки Тейлоров на освобождение под залог. Принимая во внимание имеющиеся у них средства, власти США полагают, что старший Тейлор, который является ветераном спецназа, и его сын могут запланировать побег. Федеральный судья заслушает аргументы обеих сторон во вторник.