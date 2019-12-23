Интерпол выдал Ливану ордер на арест экс-главы Nissan

Международная организация уголовной полиции (Интерпол) выдала Ливану ордер на арест бывшего главы автомобильного альянса Nissan – Renault – Mitsubishi Карлоса Гона, который ранее сбежал в страну из Японии. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, ордер пока не был передан судебным органам Ливана. Кроме того, в правительстве республики отметили, что не могут на данный момент сказать, будут ли предприняты какие-либо действия по отношению к предпринимателю.

Между тем имени беглого экс-главы автоконцерна Nissan на данный момент нет на сайте Интерпола среди разыскиваемых лиц.

Напомним, Карлоса Гона и бывшего члена совета директоров Nissan Грега Келли арестовали 19 ноября 2018 года. Изначально Гон обвинялся в том, что не задекларировал должным образом девять миллиардов иен (более $80 млн), заработанных на посту председателя совета директоров Nissan в период с 2010 по 2018 год. Позже токийская прокуратура предъявила предпринимателю ряд других обвинений. Одно из них — присвоение около $3,25 млн из так называемого президентского фонда Renault.

30 декабря Гон бежал в Ливан через Турцию, чтобы избежать так называемой фальсифицированной системы правосудия в Японии.