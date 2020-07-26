Моргенштерн дал большой концерт в Сочи, несмотря на запрет

Популярный рэпер из Уфы Алишер Моргенштерн, несмотря на запрет на проведение массовых мероприятий, выступил в одном из ночных клубов Сочи, сообщает издание "Горобзор".

— По информации клуба в Сочи, где проходил живой концерт, стоимость билета на мероприятие составила три тысячи рублей, — говорится в сообщении.

Поклонники артиста активно снимали выступление в соцсетях. Предположительно, его посетило свыше 100 человек. Отмечается, что в Краснодарском крае на массовые мероприятия действует именно такое ограничение. Сам артист удалил из своего аккаунта в "Инстаграме" все видео и фото с концерта.

Как сообщал Лайф, весной рэпер похвастался в соцсетях, насколько большую работу проделал над своей внешностью за последний год. Он накачался и сбросил вес с 97 до 73 килограмм.