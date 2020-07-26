Виктория Дайнеко с дочерью несколько месяцев не могут вернуться домой из США

Певица Виктория Дайнеко пожаловалась, что уже четыре месяца не может улететь из США и вернуться домой. Пандемия застала артистку во время её путешествия с дочерью, сообщает издание "Дни.ру".

Своей проблемой Дайнеко поделилась с подписчиками в "Инстаграме", однако через некоторое время удалила пост. Певица рассказала, что мечтает попасть на вывозной рейс для россиян, но пока все её попытки тщетны, а обычные рейсы, на которые артистка уже несколько раз покупала билеты, отменяют.

— Пустите нас домой, — написала певица.