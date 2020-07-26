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Канье Уэст попал в больницу, но ушёл оттуда из-за большого количества людей

В медицинском учреждении музыкант пробыл всего десять минут.

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Рэпер Канье Уэст отправился в больницу рядом со своим ранчо в Вайоминге, но быстро ушёл оттуда из-за большого количества людей. Об этом со ссылкой на источник сообщает TMZ.

Отмечается, что музыкант испытывал чувство беспокойства спустя час после публичных извинений перед своей супругой Ким Кардашьян и решил сдать анализы, однако пробыл он в клинике всего десять минут, а затем вернулся в свои владения.

Фото © TMZ

Ким Кардашьян заявила, что Канье Уэст страдает биполярным расстройством

По её словам, музыкант находится под сильным давлением из-за того, что он артист и темнокожий.

В итоге Канье вызвал скорую. Врачи проверили его пульс и артериальное давление и вынесли вердикт – всё в норме.

Некоторое время спустя исполнителя запечатлели катающимся на квадроцикле по территории ранчо.

Фото © TMZ

Ранее Канье писал в соцсетях, что уже давно хочет развестись с Кардашьян, и рассказывал, что модель хотела отправить его в психбольницу, однако вскоре он удалил эти посты. Позже он посчитал, что Майкла Джексона убили.

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