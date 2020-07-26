Канье Уэст попал в больницу, но ушёл оттуда из-за большого количества людей

Рэпер Канье Уэст отправился в больницу рядом со своим ранчо в Вайоминге, но быстро ушёл оттуда из-за большого количества людей. Об этом со ссылкой на источник сообщает TMZ.

Отмечается, что музыкант испытывал чувство беспокойства спустя час после публичных извинений перед своей супругой Ким Кардашьян и решил сдать анализы, однако пробыл он в клинике всего десять минут, а затем вернулся в свои владения.

Фото © TMZ

В итоге Канье вызвал скорую. Врачи проверили его пульс и артериальное давление и вынесли вердикт – всё в норме.

Некоторое время спустя исполнителя запечатлели катающимся на квадроцикле по территории ранчо.

Фото © TMZ