Канье Уэст попал в больницу, но ушёл оттуда из-за большого количества людей

Рэпер Канье Уэст отправился в больницу рядом со своим ранчо в Вайоминге, но быстро ушёл оттуда из-за большого количества людей. Об этом со ссылкой на источник сообщает TMZ.
Отмечается, что музыкант испытывал чувство беспокойства спустя час после публичных извинений перед своей супругой Ким Кардашьян и решил сдать анализы, однако пробыл он в клинике всего десять минут, а затем вернулся в свои владения.
Ким Кардашьян заявила, что Канье Уэст страдает биполярным расстройствомПо её словам, музыкант находится под сильным давлением из-за того, что он артист и темнокожий.
В итоге Канье вызвал скорую. Врачи проверили его пульс и артериальное давление и вынесли вердикт – всё в норме.
Некоторое время спустя исполнителя запечатлели катающимся на квадроцикле по территории ранчо.
Ранее Канье писал в соцсетях, что уже давно хочет развестись с Кардашьян, и рассказывал, что модель хотела отправить его в психбольницу, однако вскоре он удалил эти посты. Позже он посчитал, что Майкла Джексона убили.