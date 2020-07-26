Число случаев коронавируса в мире превысило 16 миллионов

В мире за всё время пандемии коронавируса зафиксировано 16 046 986 случаев болезни. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонcа Хопкинса.

Отмечается, что лидирующую позицию по количеству пациентов с выявленным CoViD-19 занимают Соединённые Штаты. Там, согласно приведённой информации, зафиксировано 4 178 021 случай болезни. Вторую строчку занимает Бразилия (2 394 513), а замыкает тройку Индия (1 385 635). Россия же находится на четвёртом месте — 805 332 зафиксированных случая коронавируса.

При этом побороть болезнь за всё время в мире удалось 9 262 520 пациентам. Стоит отметить, что здесь лидирует Бразилия, где от коронавируса вылечилось 1 785 359 человек. Зафиксировано 644 528 летальных исхода CoViD-19, из которых 146 460 — в США.