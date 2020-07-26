Учёный объяснил, что нужно есть для сохранения молодости кожи

Чтобы сохранить молодость кожи, в рацион нужно включать больше фруктов и овощей. Об этом заявил учёный Ашеровского института Эдинбургского университета доктор Рупи Ожла.

— Употребление большого количества фруктов и овощей каждый день обеспечит организм множеством растительных веществ, которые балансируют излишние воспалительные процессы, сокращают повреждения клеток и защищают их в процессе старения, — приводит его слова издание The Sun.

Специалист уточнил, что пища должна быть насыщена антиоксидантами, коллагеном, минералами и обладать противовоспалительными свойствами. Сюда же можно включить орехи и семена.

Кроме того, можно соблюдать низкобелковую диету, которая поможет сократить излишнюю выработку гормона роста, ускоряющего возрастные изменения.

А вот употребление продуктов с высоким содержанием железа, к примеру, красного мяса, может ускорить старение кожи.