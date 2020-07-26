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Учёный объяснил, что нужно есть для сохранения молодости кожи

Он также рассказал, как можно сократить выработку гормона роста, который ускоряет возрастные изменения.

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Чтобы сохранить молодость кожи, в рацион нужно включать больше фруктов и овощей. Об этом заявил учёный Ашеровского института Эдинбургского университета доктор Рупи Ожла.

Употребление большого количества фруктов и овощей каждый день обеспечит организм множеством растительных веществ, которые балансируют излишние воспалительные процессы, сокращают повреждения клеток и защищают их в процессе старения, — приводит его слова издание The Sun.

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Он поможет снизить общее число потребляемых калорий.

Специалист уточнил, что пища должна быть насыщена антиоксидантами, коллагеном, минералами и обладать противовоспалительными свойствами. Сюда же можно включить орехи и семена.

Кроме того, можно соблюдать низкобелковую диету, которая поможет сократить излишнюю выработку гормона роста, ускоряющего возрастные изменения.

А вот употребление продуктов с высоким содержанием железа, к примеру, красного мяса, может ускорить старение кожи.

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