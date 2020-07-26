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В Японии создали полностью разлагающиеся в море пластиковые пакеты

Сейчас готовится их массовое производство, стоить они будут в шесть раз больше обычных.

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Фото © NRK

В Японии создали пластиковые пакеты, которые способны за один год полностью разложиться в морской воде. Их разработкой занималась компания Mitsubishi Chemical, сообщает NRK.

Пакеты по составу и на ощупь ничем не отличаются от полиэтиленовых, однако сделаны из материала с содержанием сахарного тростника.

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Объект оснастят датчиками, которые будут собирать и передавать данные о его работе.

Сейчас готовится запуск массового производства таких сумок для покупок, которые должны помочь в сокращении пластикового мусора в мировом океане. Однако из-за сложности процесса ожидается, что их стоимость будет в шесть раз выше, чем за обычный пакет.

В японских магазинах продавцы бесплатно предлагают покупателям пакеты из биоразлагаемых растительных волокон, в то время как обычные пластиковые пакеты с 1 июля стали платными. Их стоимость, согласно законодательству, должна быть не менее 2 иен (1,35 рубля). Власти призывают жителей приходить за продуктами с собственными сумками, чтобы сократить употребление пакетов.

Ранее Лайф сообщал, что на морском дне нашли место с самой высокой концентрацией мусора.

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