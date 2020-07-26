Шойгу поздравил военных с Днём ВМФ

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих, ветеранов, сотрудников научных организаций и предприятий оборонно-промышленного комплекса с Днём Военно-морского флота, который традиционно отмечается в последнее воскресенье июля.

Глава оборонного ведомства в праздничном приказе отметил, что ВМФ всегда был и остаётся гордостью страны. По словам Шойгу, флот — символ мощи и могущества РФ.

— В год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов мы вспоминаем подвиги советских моряков, преклоняемся перед исключительной храбростью, стойкостью и мужеством, проявленными ими в боях за свободу и независимость Родины, — отметил министр.

Шойгу подчеркнул, что личный состав ВМФ в наше время успешно справляется с решением поставленных задач, вносит вклад в защиту интересов государства и "достойно продолжает славные боевые традиции ветеранов", а также поблагодарил военнослужащих за самоотверженный труд.