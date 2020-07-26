На Дальнем Востоке прошли парады в честь Дня ВМФ — видео

Во Владивостоке и Петропавловске-Камчатском прошли парады в честь Дня Военно-морского флота, который традиционно отмечается в последнее воскресенье июля.

Как сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота, впервые в новейшей истории смотр кораблей прошёл в бухте Золотой Рог. Ночью суда были освещены торжественной иллюминацией, а за час до начала мероприятий на них подняли флаги. Церемония прошла в том числе на судне-музее "Красный вымпел".

В главной бухте Владивостока у Золотого моста выстроились боевые корабли — ракетный крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" и другие суда. Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц с катера "Ураган" поздравил моряков с праздником.

Завершилось торжество артиллерийским салютом. Для горожан трансляция велась на местных телеканалах и на экране, смонтированном на платформе плавучего крана.

В Петропавловске-Камчатском празднование Дня ВМФ началось с молебна в Морском соборе. В полдень прозвучал залп, командующий войсками и силами на северо-востоке России Александр Юлдашев, руководители края и города на катере обошли парадный строй из восьми кораблей и поприветствовали личный состав.

Суда выстроились в две линии в Авачинской бухте. Контр-адмирал произнёс торжественную речь с палубы десантного корабля "Адмирал Невельской". После официальной части состоялся военно-спортивный праздник, моряки продемонстрировали основные навыки боевой подготовки. В 22 часа по местному времени (13:00 мск) в Петропавловске-Камчатском прозвучит артиллерийский салют.