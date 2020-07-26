На Дальнем Востоке прошли парады в честь Дня ВМФ — видео

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Во Владивостоке и Петропавловске-Камчатском прошли парады в честь Дня Военно-морского флота, который традиционно отмечается в последнее воскресенье июля.
Как сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота, впервые в новейшей истории смотр кораблей прошёл в бухте Золотой Рог. Ночью суда были освещены торжественной иллюминацией, а за час до начала мероприятий на них подняли флаги. Церемония прошла в том числе на судне-музее "Красный вымпел".
На сайте Минобороны появился раздел, посвящённый главному военно-морскому парадуПользователи смогут ознакомиться с особенностями проведения парада в Санкт-Петербурге и Кронштадте и схемами построения кораблей.
В главной бухте Владивостока у Золотого моста выстроились боевые корабли — ракетный крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" и другие суда. Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц с катера "Ураган" поздравил моряков с праздником.
Завершилось торжество артиллерийским салютом. Для горожан трансляция велась на местных телеканалах и на экране, смонтированном на платформе плавучего крана.
Танк Т-34 и ботик Петра. Каким будет военный парад в Санкт-Петербурге26 июля в 11 часов утра в Северной столице пройдёт масштабный военно-морской парад, в котором примут участие не только корабли, но и авиация, подлодки и даже танк.
В Петропавловске-Камчатском празднование Дня ВМФ началось с молебна в Морском соборе. В полдень прозвучал залп, командующий войсками и силами на северо-востоке России Александр Юлдашев, руководители края и города на катере обошли парадный строй из восьми кораблей и поприветствовали личный состав.
Суда выстроились в две линии в Авачинской бухте. Контр-адмирал произнёс торжественную речь с палубы десантного корабля "Адмирал Невельской". После официальной части состоялся военно-спортивный праздник, моряки продемонстрировали основные навыки боевой подготовки. В 22 часа по местному времени (13:00 мск) в Петропавловске-Камчатском прозвучит артиллерийский салют.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин приедет в Санкт-Петербург на главный военно-морской парад.