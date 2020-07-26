Эксперты сочли самую молодую конгрессвумен главной претенденткой на пост президента США в 2024 году

Американский журнал The National Interest назвал топ-5 кандидатов в президенты США от Демократической партии на выборах 2024 года. Лидером оказалась 30-летняя Александрия Окасио-Кортес, самая молодая представительница конгресса.

Отмечается, что если Джо Байден станет главой государства в ноябре этого года, скорее всего, 77-летний бывший вице-президент больше не будет баллотироваться, поэтому эксперты начали размышлять, кто возглавит следующее поколение демократов.

Авторы статьи подчеркнули, что выбор кандидата 2024 года будет зависеть от того, кто одержит победу в 2020-м. Потребуется либо умеренный демократ, либо радикальные перемены.

Одной из представительниц "революционного" крыла демократов является как раз Окасио-Кортес. Она придерживается социалистической идеологии и может серьёзно изменить положение дел в стране. Также политик выступает за бесплатное страхование Medicare для всех, налог на богатых и "новый зелёный курс". Окасио-Кортес активно обращается к рабочему классу и молодёжи, у неё более 5,3 миллиона подписчиков в "Инстаграме" и более 7,8 миллиона в "Твиттере".

На втором месте, по мнению экспертов, губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. 89% демократов и 28% республиканцев одобрили его работу на нынешнем посту, особенно после решительной борьбы с коронавирусом. Во время работы Куомо губернатором в Нью-Йорке разрешили однополые браки, что подняло его рейтинг среди определённых кругов населения. Также он увеличил минимальную заработную плату в штате до 15 долларов в час. Пока Куомо не высказал намерений баллотироваться, однако демократы могут выдвинуть его кандидатуру.

На третьей строчке бывший мэр города Саут-Бенд Питт Буттиджич. Бывший офицер военно-морской разведки участвовал в праймериз от демократов и в 2020 году, но проиграл Байдену. The National Interest считает, что благодаря открытому признанию Буттиджичем своей нетрадиционной ориентации его поддержит молодёжь.

На четвёртую позицию эксперты поставили Камалу Харрис, темнокожую уроженку Индии. Ранее она занимала должность генерального прокурора штата Калифорния, а сейчас является сенатором. В случае победы Байдена Харрис может занять пост вице-президента, а затем баллотироваться в 2024 году. Она известна как сторонница повышения федеральной минимальной заработной платы до 15 долларов в час, сокращения расходов на образование, легализации марихуаны и расширения прав на аборты.

Замыкает рейтинг конгрессмен от штата Колорадо Майкл Беннет. Он отличается наиболее умеренными взглядами среди коллег по Демократической партии.