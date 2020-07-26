Психолог рассказала, почему женщины прощают измены

Остаться в отношениях после измены можно, но главное — разобраться в её причинах. Об этом рассказала психолог Татьяна Власевская.

Специалист посоветовала паре, в которой случилась измена, взять паузу в отношениях и дать возможность друг другу понять, что людям свойственно ошибаться. При этом решать, оставаться ли вместе или разбегаться, должны сами партнёры, а не кто-то посторонний.

Психолог отказалась выделять типы женщин и отметила, что отношение к изменам у них общее.

— Все женщины — совершенные существа, королевы, и все они болезненно относятся к предательству и изменам, — цитирует Власевскую Пятый канал.

Тем, кому неприятен сам факт измены, психолог посоветовала снять корону и представить себя обычным человеком.

Также специалист напомнила, что существует так называемая "одобренная" измена — когда зацикленность на работе и карьере мешает дать второй половинке любовь и ласку и жена открыто позволяет мужу найти кого-то на стороне.

Нездоровая же ситуация, по мнению психолога, возникает, когда женщина молчит о постоянных изменах мужа и страдает от них.

— Бывает, что женщина не уверена в себе настолько, что она прощает измену из боли и своей собственной неуверенности, — заключила эксперт.