"Это помогает нам выживать". Психолог порекомендовала больше обниматься

Во время пандемии коронавируса, когда рекомендуется соблюдать безопасную дистанцию, люди начали ограничивать себя в физических контактах, однако психолог Арина Липкина напомнила, что отсутствие прикосновений может быть даже опасно для здоровья, и посоветовала обниматься не меньше десяти раз в день.

— Мы беспомощны, когда рождаемся, поэтому эти объятия врастают в нашу психику. Это не просто одна из потребностей. Это помогает нам выживать. Без этого мы можем начать терять силу и энергию, уходить в состояние потерянности и апатии, — объяснила специалист в интервью радио Sputnik.

Психолог добавила, что при недостатке физических контактов есть риск развития анорексии или булимии, а также ощущения одиночества. Благотворно повлиять на психику способны объятия.

Специалист подчеркнула, что при объятиях снижается уровень стресса, а организм вырабатывает гормон любви окситоцин. Липкина отметила, что если нет возможности поехать к родственникам, друзьями или коллегам, стоит обратить внимание на тех, кто рядом, — членов семьи и домашних животных.

— Вопрос только в объёме. Если раньше был большой круг близких, с которыми мы могли обниматься, то теперь это самый узкий круг, — заключила эксперт.