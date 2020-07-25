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В Минздраве не ожидают значительного подъёма заболеваемости CoViD-19 осенью

Называть этот период второй волной не совсем точно, считает инфекционист.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

Осенью в России не ожидается значительного подъёма заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом заявил главный инфекционист Министерства здравоохранения, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов.

Значительного подъёма, наблюдавшегося ранее, мы не ожидаем, — цитирует Чуланова ТАСС.

Специалист подчеркнул, что неправильно называть второй волной возможное увеличение случаев CoViD-19 в период сезонного повышения острых респираторных заболеваний.

Минздрав ожидает снятия всех ограничений по коронавирусу в феврале

Пока же врачи рекомендуют не расслабляться раньше времени и продолжать соблюдать все меры предосторожности.

По словам Чуланова, подъём заболеваемости может возникнуть из-за формирования новых коллективов в школах и институтах, где есть условия для передачи вируса воздушно-капельным путём.

Ранее глава Минздрава рассказал об уровне смертности от коронавируса в России.

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