Собянин пообещал жителям Москвы бесплатную вакцинацию от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вакцинация от коронавируса в столице будет бесплатной.

— Как только она появится, мы начнём прививочную кампанию. Вся вакцинация будет бесплатна, — сказал мэр столицы в интервью телеканалу "Россия".

Собянин добавил, что в этом году из-за пандемии коронавируса нужно усилить вакцинацию от гриппа, чтобы избежать усиления одной эпидемии другой.