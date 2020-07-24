Собянин пообещал жителям Москвы бесплатную вакцинацию от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вакцинация от коронавируса в столице будет бесплатной.
— Как только она появится, мы начнём прививочную кампанию. Вся вакцинация будет бесплатна, — сказал мэр столицы в интервью телеканалу "Россия".
Врач рассказал, когда начнётся массовое производство вакцины от CoViD-19По мнению специалиста, для создания лекарства может быть необходима абсолютно новая инфраструктура.
Собянин добавил, что в этом году из-за пандемии коронавируса нужно усилить вакцинацию от гриппа, чтобы избежать усиления одной эпидемии другой.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил надежду, что уже осенью в России появится вакцина от коронавируса. Уже четыре препарата доказали свою безопасность. Один из них — вакцина, разработанная НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Обе группы добровольцев уже выписаны, у всех выработался иммунитет к CoViD-19.