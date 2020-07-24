Охота на педофилов и дети в подземельях. Трампа подозревают в войне против "секты сатанистов"

Городская легенда про борьбу добра со злом постепенно доросла до уровня теории заговора.

Невыдуманный педофил

10 августа 2019 года в американской тюрьме был обнаружен мёртвым Джеффри Эпштейн — мультимиллионер, финансист и человек, которого связывают с одной из самых крупных сексуальных сект в новейшей истории США. После самоубийства Эпштейна по Соединённым Штатам поползли слухи, что покончивший с собой финансист был лишь незначительным винтиком в огромном механизме секс-рабства и изнасилований несовершеннолетних детей. Участие в оргиях с несовершеннолетними, по мнению пользователей социальных сетей, принимали самые влиятельные люди страны: от банкиров и глав хедж-фондов до президентов и членов демократической партии.

Сам Эпштейн — личность неоднозначная. В конце "нулевых" его уже привлекали за секс с несовершеннолетними девушками: тогда следствию удалось доказать 36 эпизодов, а жертвы финансиста активно сотрудничали с органами. Несмотря на серьёзные обвинения, Эпшейтн смог "соскочить" — он пошёл на сделку со следствием и признал себя виновным, отсидел год в федеральной тюрьме и позднее несколько лет "наблюдался" не только в психиатрической клинике, но и у агентов ФБР. Вторую попытку посадить Эпштейна прочно связывают с его карибским островом. На нём, согласно опубликованным в СМИ версиям, сам финансист и его друзья, среди которых нашли даже членов британской королевской семьи, устраивали оргии с моделями, многим из которых не было 18 лет.

Одним из частых гостей дома Эпштейна в Нью-Йорке и острова в Карибском море был 42-й президент США Билл Клинтон. Его фотографии у трапа самолёта Boeing 727, как и самого факта общения с теперь уже мёртвым финансистом, никто и никогда не скрывал. После того как новости о самоубийстве Эпштейна наложились на карантинные мероприятия, введённые в США из-за пандемии CoViD-19, на анонимных площадках и в социальных сетях стали появляться сообщения о том, что под прикрытием карантина действующий президент США пытается вывести на чистую воду педофилов, которые "увели в рабство детей и держат их в подземельях".

Педофилы под прикрытием пиццы

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В США немало городских легенд. В любом, даже относительно небольшом городе любой страны мира таких сказок может набраться с несколько десятков. От непонятных призраков в заброшенных больницах до врачей, которых подозревают в изъятии органов у здоровых пациентов. 22 июля 2020 года на одной из служебных страниц Twitter появилось сообщение, что из социальной сети удалены аккаунты пользователей, распространявших сообщения относительно популярной в стране теории заговора QAnon. Согласно версии сторонников этой теории, президент Дональд Трамп ввёл жёсткий карантин в Нью-Йорке не с целью предотвратить вымирание жителей от коронавируса, а для того, чтобы освободить из сексуального рабства сотни детей.

Автором этой идеи на имиджборде 4chan, как это часто бывает, стал анонимный пользователь с ником Q, который часто сопровождал свои публикации "расшифровкой" посланий президента США Дональда Трампа и "секретными" фотографиями якобы с борта первого лица страны. К слову, основатель QAnon не раз упоминал даже Владимира Путина, который, как отмечал сам пользователь, имеет отношение к мировому заговору, но активно ему противодействует, "потому что жаждет справедливости". QAnon долго считали самостоятельной теорией заговора, однако выяснилось, что Q почти полностью копирует другую теорию заговора — популярный в США Pizzagate.

Согласно "пиццерийной" теории заговора, Хиллари Клинтон и другие члены Демократической партии США управляли сетью педофилов, а пиццерия Comet Ping Pong (якобы) была штаб-квартирой и координационным центром. Этот скандал, кстати, "разогнали" аккурат в преддверии выборов президента США, на которых Хиллари Клинтон лишь незначительно уступила Дональду Трампу. В истории с Comet Ping Pong, конечно, нет никакой конспирологии — это обычная, если не сказать, рутинная предвыборная работа, связанная с благотворительностью и пиаром одновременно. Но результатом истории, которую создали неравнодушные граждане, стала стрельба, устроенная одним из адептов теории заговора.

Секта, которая почти смогла

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В декабре 2016 года 28-летний житель Северной Каролины Эдгар Уэлч проехал около 500 километров до Вашингтона в своей машине с единственной целью — разобраться, что не так с Comet Ping Pong и почему Хиллари Клинтон обращает детей в сексуальное рабство. Разумеется, ничего выяснять Уэлч не стал. Мужчина просто достал свою винтовку AR-15 и начал стрелять. Разумеется, никакого штаба по растлению малолетних в пиццерии Уэлч не нашёл, о чём рассказал не только прибывшим на место копам и затем следователям, но и журналистам New York Times. Однако сторонники теорий заговора тут же пришли к выводу, что Уэлча "специально закрыли власти, поскольку он докопался до правды". На такой поступок Уэлча, как отмечали американские СМИ, сподвигли подкасты главного американского конспиролога Алекса Джонса.

Бывший сотрудник 5-го управления КГБ СССР, майор в отставке Георгий Матюшенко пояснил, что все американские теории заговора (да и не только американские) формирует культура, сложенная из кино и видеоигр, однако у них есть и реальные последствия для общества.

Фильмы и видеоигры, которые часто создаются по книгам или специальным сценариям, оставляют серьёзный след в психике миллионов людей. Если бы следователи "копнули" глубже после стрельбы в пиццерии и выяснили, почему и как стрелок пришёл к выводам, что какая-то теория заговора вообще существует, они бы наверняка пришли к интересным выводам. Сама по себе поп-культура безвредна, но после того, как человек с психологическими проблемами переваривает эту информацию, начинаются проблемы. А если у него при этом есть доступ к оружию, то результат можно предсказать практически гарантированно Георгий Матюшенко Бывший сотрудник 5-го управления КГБ СССР

Кстати, тот самый Алекс Джонс, несмотря на очевидный перекос его программ в сторону фейковых новостей и конспирологии, вполне успешный медиаменеджер. На его ресурсы, где публикуются, а затем опровергаются фейковые новости, заходит по 50-60 млн человек в неделю.

Двуликий Twitter

Удаление более 7 тыс. аккаунтов Twitter, прямо или косвенно связанных с теорией заговора QAnon, любопытно, как минимум, по двум причинам. Первая — это политика сервиса. После того как началась масштабная зачистка сервиса от сообщений с теориями заговора, пользователи начали обращать внимание на сообщества "педофилов, рассказывающих о педофилии". Политике сервиса такие группы, равно как и аккаунты с видео для взрослых, не противоречат до тех пор, пока не будут восприниматься как пропаганда. Второй момент — уровень истерики и напряжения в обществе, которого удалось достичь аккурат в пик распространения коронавирусной инфекции.

К слову, сторонники QAnon сначала утверждали, что коронавируса на самом деле не существует и что "власти США хотят посадить их под замок". Затем пользователи Интернета и сторонники теорий заговора вновь подняли тему педофилов, заявив, что Дональд Трамп специально ввёл карантин в Нью-Йорке и пригнал к береговой линии города плавучий госпиталь исключительно для того, чтобы "освободить взятых в рабство детей". Для этих же целей якобы по приказу Трампа в Центральном парке Нью-Йорка развернули полевой госпиталь. Разумеется, никакой доказательной базы, никаких свидетельств на этот счёт никто и никогда не предоставлял.

Единственным доказательством связи самых влиятельных людей и секты педофилов, которых с лёгкой подачи кого-то из пользователей заодно приравняли к сатанистам, служила смерть Джеффри Эпштейна — того самого организатора и любителя секс-вечеринок с несовершеннолетними. Даже если допустить, что Эпштейну помогли умереть в камере, поскольку финансист слишком много знал, то очевидной связи между детьми в подземельях и сектой педофилов-сатанистов всё равно не прослеживается. Однако вопросы к Twitter всё равно остаются, ведь непонятно, почему видео для взрослых и группы для педофилов в открытом доступе — это нормально, а теории заговора без распространения запрещённых фото и видео — уже нет.

Бомба замедленного действия

Врач-психиатр Антон Большаков отметил, что теории заговора обладают уникальной способностью объединять большие массы людей, которые при правильной подаче информации способны выйти на улицы и взяться за оружие.

Удаление аккаунтов из Twitter — не первый эпизод войны против фейковых новостей. Конспиролога Алекса Джонса, техасца с ультраправыми взглядами, сейчас таскают по судам как раз за то, что его догадки не только вредят репутации отдельных людей и компаний, но и провоцируют социальный взрыв. Транслировать через Интернет можно практически любые мысли. И если, например, Джонса за это могут просто засудить, то какой-нибудь зритель на юге страны может взять винтовку и совершить теракт. Последствия у таких теорий заговора в эпоху Интернета и потребления контента стали слишком серьёзными Антон Большаков Врач-психиатр