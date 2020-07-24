Охота на педофилов и дети в подземельях. Трампа подозревают в войне против "секты сатанистов"

Городская легенда про борьбу добра со злом постепенно доросла до уровня теории заговора.
Невыдуманный педофил
10 августа 2019 года в американской тюрьме был обнаружен мёртвым Джеффри Эпштейн — мультимиллионер, финансист и человек, которого связывают с одной из самых крупных сексуальных сект в новейшей истории США. После самоубийства Эпштейна по Соединённым Штатам поползли слухи, что покончивший с собой финансист был лишь незначительным винтиком в огромном механизме секс-рабства и изнасилований несовершеннолетних детей. Участие в оргиях с несовершеннолетними, по мнению пользователей социальных сетей, принимали самые влиятельные люди страны: от банкиров и глав хедж-фондов до президентов и членов демократической партии.
Теория заговора и новый мировой порядок. Как родилась и развивалась идея чипирования населения"Нас всех превратят в рабов", — пишут в сетях конспирологи о чипировании. Кажется, что маленькая микросхема, вживлённая под кожу, породила страхов больше, чем триста лет назад вызывал топор палача. Чипирование — благодатная почва для теории заговоров. Мы коротко и в картинках вспомнили три основных этапа развития человеческих чипов.
Сам Эпштейн — личность неоднозначная. В конце "нулевых" его уже привлекали за секс с несовершеннолетними девушками: тогда следствию удалось доказать 36 эпизодов, а жертвы финансиста активно сотрудничали с органами. Несмотря на серьёзные обвинения, Эпшейтн смог "соскочить" — он пошёл на сделку со следствием и признал себя виновным, отсидел год в федеральной тюрьме и позднее несколько лет "наблюдался" не только в психиатрической клинике, но и у агентов ФБР. Вторую попытку посадить Эпштейна прочно связывают с его карибским островом. На нём, согласно опубликованным в СМИ версиям, сам финансист и его друзья, среди которых нашли даже членов британской королевской семьи, устраивали оргии с моделями, многим из которых не было 18 лет.
В Германии разоблачили 30 000 педофилов. Но ещё раньше на след извращенцев напали в СШАВ конце июня в Германии разоблачили крупнейшую сеть педофилов. Только по предварительным оценкам, в ней может быть замешано около 30 000 участников. Есть подозрение, что извращенцы орудуют и в других странах. В общем, жуткая история. Но, к сожалению, не единственная в своём роде. В 2016 г., в самый разгар предвыборной гонки в США, пользователи соцсетей и журналисты заподозрили в создании похожего сообщества маньяков американскую политическую элиту. Теорию так и не удалось доказать, но многие американцы до сих продолжают в неё верить. Вспоминаем, как развивался скандал.
Одним из частых гостей дома Эпштейна в Нью-Йорке и острова в Карибском море был 42-й президент США Билл Клинтон. Его фотографии у трапа самолёта Boeing 727, как и самого факта общения с теперь уже мёртвым финансистом, никто и никогда не скрывал. После того как новости о самоубийстве Эпштейна наложились на карантинные мероприятия, введённые в США из-за пандемии CoViD-19, на анонимных площадках и в социальных сетях стали появляться сообщения о том, что под прикрытием карантина действующий президент США пытается вывести на чистую воду педофилов, которые "увели в рабство детей и держат их в подземельях".
Педофилы под прикрытием пиццы
Фото © Shutterstock
В США немало городских легенд. В любом, даже относительно небольшом городе любой страны мира таких сказок может набраться с несколько десятков. От непонятных призраков в заброшенных больницах до врачей, которых подозревают в изъятии органов у здоровых пациентов. 22 июля 2020 года на одной из служебных страниц Twitter появилось сообщение, что из социальной сети удалены аккаунты пользователей, распространявших сообщения относительно популярной в стране теории заговора QAnon. Согласно версии сторонников этой теории, президент Дональд Трамп ввёл жёсткий карантин в Нью-Йорке не с целью предотвратить вымирание жителей от коронавируса, а для того, чтобы освободить из сексуального рабства сотни детей.
Луддиты и восстание против машин. Два века назад в Великобритании ломали станки, как сейчас вышки 5GЗа время пандемии коронавируса в Великобритании пытались сжечь и сломать семь вышек высокоскоростной сотовой связи. Конспирологи обвинили 5G в распространении коронавируса. Как им удалось соотнести сотовую связь и инфекцию, вопрос отдельный. Но гораздо интереснее, что в начале XIX века у них были предшественники — луддиты.
Автором этой идеи на имиджборде 4chan, как это часто бывает, стал анонимный пользователь с ником Q, который часто сопровождал свои публикации "расшифровкой" посланий президента США Дональда Трампа и "секретными" фотографиями якобы с борта первого лица страны. К слову, основатель QAnon не раз упоминал даже Владимира Путина, который, как отмечал сам пользователь, имеет отношение к мировому заговору, но активно ему противодействует, "потому что жаждет справедливости". QAnon долго считали самостоятельной теорией заговора, однако выяснилось, что Q почти полностью копирует другую теорию заговора — популярный в США Pizzagate.
Согласно "пиццерийной" теории заговора, Хиллари Клинтон и другие члены Демократической партии США управляли сетью педофилов, а пиццерия Comet Ping Pong (якобы) была штаб-квартирой и координационным центром. Этот скандал, кстати, "разогнали" аккурат в преддверии выборов президента США, на которых Хиллари Клинтон лишь незначительно уступила Дональду Трампу. В истории с Comet Ping Pong, конечно, нет никакой конспирологии — это обычная, если не сказать, рутинная предвыборная работа, связанная с благотворительностью и пиаром одновременно. Но результатом истории, которую создали неравнодушные граждане, стала стрельба, устроенная одним из адептов теории заговора.
Секта, которая почти смогла
Фото © Getty Images / Justin Sullivan
В декабре 2016 года 28-летний житель Северной Каролины Эдгар Уэлч проехал около 500 километров до Вашингтона в своей машине с единственной целью — разобраться, что не так с Comet Ping Pong и почему Хиллари Клинтон обращает детей в сексуальное рабство. Разумеется, ничего выяснять Уэлч не стал. Мужчина просто достал свою винтовку AR-15 и начал стрелять. Разумеется, никакого штаба по растлению малолетних в пиццерии Уэлч не нашёл, о чём рассказал не только прибывшим на место копам и затем следователям, но и журналистам New York Times. Однако сторонники теорий заговора тут же пришли к выводу, что Уэлча "специально закрыли власти, поскольку он докопался до правды". На такой поступок Уэлча, как отмечали американские СМИ, сподвигли подкасты главного американского конспиролога Алекса Джонса.
Король жив?! Поклонники Майкла Джексона обнаружили, что его склеп пустФанатская теория о фальсификации смерти поп-звезды набирает новую силу на фоне новостей о рекордных продажах его записей.
Бывший сотрудник 5-го управления КГБ СССР, майор в отставке Георгий Матюшенко пояснил, что все американские теории заговора (да и не только американские) формирует культура, сложенная из кино и видеоигр, однако у них есть и реальные последствия для общества.
Фильмы и видеоигры, которые часто создаются по книгам или специальным сценариям, оставляют серьёзный след в психике миллионов людей. Если бы следователи "копнули" глубже после стрельбы в пиццерии и выяснили, почему и как стрелок пришёл к выводам, что какая-то теория заговора вообще существует, они бы наверняка пришли к интересным выводам. Сама по себе поп-культура безвредна, но после того, как человек с психологическими проблемами переваривает эту информацию, начинаются проблемы. А если у него при этом есть доступ к оружию, то результат можно предсказать практически гарантированно
Георгий Матюшенко
Бывший сотрудник 5-го управления КГБ СССР
Кстати, тот самый Алекс Джонс, несмотря на очевидный перекос его программ в сторону фейковых новостей и конспирологии, вполне успешный медиаменеджер. На его ресурсы, где публикуются, а затем опровергаются фейковые новости, заходит по 50-60 млн человек в неделю.
В Кремле оценили заявления об искусственном происхождении коронавирусаПо словам Дмитрия Пескова, оперировать бездоказательными обвинениями нельзя.
Двуликий Twitter
Удаление более 7 тыс. аккаунтов Twitter, прямо или косвенно связанных с теорией заговора QAnon, любопытно, как минимум, по двум причинам. Первая — это политика сервиса. После того как началась масштабная зачистка сервиса от сообщений с теориями заговора, пользователи начали обращать внимание на сообщества "педофилов, рассказывающих о педофилии". Политике сервиса такие группы, равно как и аккаунты с видео для взрослых, не противоречат до тех пор, пока не будут восприниматься как пропаганда. Второй момент — уровень истерики и напряжения в обществе, которого удалось достичь аккурат в пик распространения коронавирусной инфекции.
К слову, сторонники QAnon сначала утверждали, что коронавируса на самом деле не существует и что "власти США хотят посадить их под замок". Затем пользователи Интернета и сторонники теорий заговора вновь подняли тему педофилов, заявив, что Дональд Трамп специально ввёл карантин в Нью-Йорке и пригнал к береговой линии города плавучий госпиталь исключительно для того, чтобы "освободить взятых в рабство детей". Для этих же целей якобы по приказу Трампа в Центральном парке Нью-Йорка развернули полевой госпиталь. Разумеется, никакой доказательной базы, никаких свидетельств на этот счёт никто и никогда не предоставлял.
Бумеранг цветной революции вернулся в США. А в каких странах Штаты сами устраивали госпереворотыГенпрокурор США Уильям Барр обвинил в поддержке и организации протестов "иностранные государства". Якобы они играют на противоречиях, пытаясь разжечь насилие в стране. В заочную перепалку с американским чиновником вступила представить российского МИД Мария Захарова. Она назвала слова Барра неуважением к жителям США. Мы не будем комментировать спор, а просто вспомним, в каких странах США организовали свержение власти за последние годы.
Единственным доказательством связи самых влиятельных людей и секты педофилов, которых с лёгкой подачи кого-то из пользователей заодно приравняли к сатанистам, служила смерть Джеффри Эпштейна — того самого организатора и любителя секс-вечеринок с несовершеннолетними. Даже если допустить, что Эпштейну помогли умереть в камере, поскольку финансист слишком много знал, то очевидной связи между детьми в подземельях и сектой педофилов-сатанистов всё равно не прослеживается. Однако вопросы к Twitter всё равно остаются, ведь непонятно, почему видео для взрослых и группы для педофилов в открытом доступе — это нормально, а теории заговора без распространения запрещённых фото и видео — уже нет.
Бомба замедленного действия
Врач-психиатр Антон Большаков отметил, что теории заговора обладают уникальной способностью объединять большие массы людей, которые при правильной подаче информации способны выйти на улицы и взяться за оружие.
Удаление аккаунтов из Twitter — не первый эпизод войны против фейковых новостей. Конспиролога Алекса Джонса, техасца с ультраправыми взглядами, сейчас таскают по судам как раз за то, что его догадки не только вредят репутации отдельных людей и компаний, но и провоцируют социальный взрыв. Транслировать через Интернет можно практически любые мысли. И если, например, Джонса за это могут просто засудить, то какой-нибудь зритель на юге страны может взять винтовку и совершить теракт. Последствия у таких теорий заговора в эпоху Интернета и потребления контента стали слишком серьёзными
Антон Большаков
Врач-психиатр
Медики и бывшие сотрудники спецслужб отмечают, что феномен QAnon и все истории про "разоблачение секты педофилов-сатанистов" могут быть выдуманы сразу несколькими людьми. Первые психически нездоровы, а вторые, обладая навыками социального манипулирования, специально "разжигают" вражду в интернет-пространстве, чтобы потом вывести противостояние в офлайн. У последних, как отмечают медики, нет конечной цели, они, как Джокер из комиксов про Бэтмена, мечтают видеть мир в хаосе и огне. И неважно, сколько раз для этого придётся соврать на многомиллионную аудиторию.